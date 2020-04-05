Коронавірус "відпускає" Італію? Уряд заговорив про "другу фазу" карантину

В Італії оголосили про плани "другої фази" карантину через коронавірус – поступового ослаблення заборон і блокувань.

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Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанса, передає Daily Mail. Вказується, що за неділю, 5 квітня, в Італії було зафіксовано найнижчу кількість загиблих від COVID-19 за період у більш ніж два тижні.

Так, у країні +4 316 заражених за добу і 525 смертей (у результаті загальне число летальних випадків сягнуло 15 887 – найвище з усіх країн у світі), однак це стало найнижчим щоденним приростом із 19 березня (тоді зареєстрували 427 смертей).

Крім того, кількість людей, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії (3977), з п'ятниці скоротилося на 17.

COVID-19 в Італії Колаж

Роберто Сперанса розповів про плани щодо розширення схеми тестування в країні і розширення послуг охорони здоров'я в рамках карантину.

Уряд також бореться з економічними наслідками, викликаними раптовою зупинкою роботи бізнесу у всій країні.

Міністр сказав, що він випустив документ із викладом п'яти принципів, навколо яких Рим планував управляти так званою другою фазою надзвичайної ситуації, коли обмеження і блокування почнуть зніматися.

Соціальне дистанціювання, як зазначив глава МОЗ Італії, має зберегтися з більш широким використанням індивідуальних захисних пристроїв, таких як маски для обличчя. Місцеві системи охорони здоров'я повинні бути укріплені, щоб швидше і ефективніше боротися з COVID-19.

Системи тестування та "відстеження контактів" будуть розширені, в тому числі з використанням додатків для смартфонів та інших видів цифрових технологій. Також у країні потрібно створити мережу лікарень, призначених виключно для лікування пацієнтів із COVID-19.

"Поки вакцина не буде поширена, ми не можемо виключити нову хвилю вірусу", – сказав Сперанца.

Роберто Сперанса Daily Mail

"Попереду важкі місяці. Наше завдання – створити умови для життя з вірусом", – додав він.

Карантинні заходи, які зокрема строго обмежують пересування людей, офіційно триватимуть в Італії як мінімум до 13 квітня, але очікується, що вони будуть продовжені.

"Якщо ми не будемо строгими, ми ризикуємо відкинути всі наші зусилля назад", – підкреслив міністр.

Карта COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, США обійшли Іспанію, Італію і Німеччину разом узяті за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусу.

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