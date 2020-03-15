Коронавірус атакував тисячі людей в Європі: свіжі дані щодо пандемії

Станом на 15 березня в світі зафіксовано вже понад 156 тисяч заражених коронавірусом, а кількість смертельних випадків досягла 5,8 тисячі осіб.
Пандемія проникла вже в більш ніж 140 країн. Про це свідчать дані карти, створеної Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering .
Більше 75 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом.
Коронавірус атакував тисячі людей в Європі
У Китаї, де почався спалах, за добу захворіли 20 осіб, 10 померли від ускладнень. У той же час із лікарень КНР виписали 1370 осіб, ще 1409 осіб, які контактували з тими, хто опинився під медичним наглядом через коронавірус, також відпустили додому.
На планеті зафіксовано близько 70 тис. активних випадків захворювання, з них приблизно 8% – люди у важкому і критичному стані.
worldometers.info
У п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:
Китай (80 824)
Італія (17 +660)
Іран (12 729)
Південна Корея (8 086)
Іспанія (6 023)
Німеччина посідає шосте місце (3953 випадки), далі йдуть Франція (3661) і США (2340). Закривають десятку Швейцарія (1375) і Великобританія (1140).
worldometers.info
В Італії, де страпився найбільший в Європі спалах захворювання, число тих, хто заразився за добу – 3497, а число жертв зросло на 175.
Перші випадки зараження виявили відразу в 4 країнах: у Республіці Конго, Центральній Африканській Республіці, Новій Гвінеї і Узбекистані.
Іспанія, крім карантину, на 15 днів заборонила пересування по країні. Дозволено виходити тільки за продуктами, ліками, на роботу і до хворих родичів.
З'явилися результати тесту Трампа на коронавірус – захворювання не виявили. Тест дружини іспанського прем'єра Педро Санчеса виявився позитивним. Подружжя перебувають у резиденції глави Кабінету міністрів під наглядом лікарів.
Припинені зйомки серіалу Стівена Спілберга про ацтеків з Хав'єром Бардемом і "Бетмена" з Робертом Паттінсоном.
У Південній Кореї позитивна динаміка – вперше за три тижні зафіксовано менше 100 заражених на день. Лише 76 нових випадків зараження і три смертельних.
Значно зросла кількість хворих в США: загальне число досягло 2572.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заявили про 4-й випадок зараження коронавірусом: крім пацієнтів у Чернівцях і жінки, яка померла а Радомишлі, хворобу нібито знайшли в Тернопільській області. МОЗ спростувало.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".