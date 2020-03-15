Коронавірус атакував тисячі людей в Європі: свіжі дані щодо пандемії

Станом на 15 березня в світі зафіксовано вже понад 156 тисяч заражених коронавірусом, а кількість смертельних випадків досягла 5,8 тисячі осіб.

Пандемія проникла вже в більш ніж 140 країн. Про це свідчать дані карти, створеної Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering .

Більше 75 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом.

Коронавірус атакував тисячі людей в Європі

У Китаї, де почався спалах, за добу захворіли 20 осіб, 10 померли від ускладнень. У той же час із лікарень КНР виписали 1370 осіб, ще 1409 осіб, які контактували з тими, хто опинився під медичним наглядом через коронавірус, також відпустили додому.

На планеті зафіксовано близько 70 тис. активних випадків захворювання, з них приблизно 8% – люди у важкому і критичному стані.

worldometers.info

У п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 824)

Італія (17 +660)

Іран (12 729)

Південна Корея (8 086)

Іспанія (6 023)

Німеччина посідає шосте місце (3953 випадки), далі йдуть Франція (3661) і США (2340). Закривають десятку Швейцарія (1375) і Великобританія (1140).

worldometers.info

В Італії, де страпився найбільший в Європі спалах захворювання, число тих, хто заразився за добу – 3497, а число жертв зросло на 175.

Перші випадки зараження виявили відразу в 4 країнах: у Республіці Конго, Центральній Африканській Республіці, Новій Гвінеї і Узбекистані.

Іспанія, крім карантину, на 15 днів заборонила пересування по країні. Дозволено виходити тільки за продуктами, ліками, на роботу і до хворих родичів.

З'явилися результати тесту Трампа на коронавірус – захворювання не виявили. Тест дружини іспанського прем'єра Педро Санчеса виявився позитивним. Подружжя перебувають у резиденції глави Кабінету міністрів під наглядом лікарів.

Припинені зйомки серіалу Стівена Спілберга про ацтеків з Хав'єром Бардемом і "Бетмена" з Робертом Паттінсоном.

У Південній Кореї позитивна динаміка – вперше за три тижні зафіксовано менше 100 заражених на день. Лише 76 нових випадків зараження і три смертельних.

Значно зросла кількість хворих в США: загальне число досягло 2572.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заявили про 4-й випадок зараження коронавірусом: крім пацієнтів у Чернівцях і жінки, яка померла а Радомишлі, хворобу нібито знайшли в Тернопільській області. МОЗ спростувало.

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