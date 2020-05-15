Итоги дня в Италии. 789 заболевших (вчера было 992), 242 скончавшихся (вчера было 262). Число тяжелых больных в реанимациях сократилось с 855 до 808. Однако система здравоохранения готова в любой момент утроить число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. То есть вторая волна эпидемии, если она случится, не должна застать Италию врасплох. Принято решение не демонтировать все временные госпитали, а держать их в полной готовности по крайней мере до конца года.

Если 4 мая нам разрешили выходить из дома и гулять в своем населенном пункте, то с 18 мая можно будет перемещаться в пределах своего региона. То есть с понедельника в нашем распоряжении вся Тоскана, и для поездок не придется заполнять никакие модули. Чем моя семья и намерена воспользоваться, в частности чтобы съездить к морю. А вот со 2 июня, если все пойдет по плану, должны открыться границы между регионами. Региональные власти, правда, наделены правом эти перемещения ограничивать, особенно если под боком у них будет область с нехорошей эпидемиологической обстановкой. Правительство также намерено воспользоваться своим правом вновь объявлять локальные "красные зоны", как это делалось в начале эпидемии. Въезд и выезд там будут блокированы полностью.

Надо сказать, что штрафы за нарушение запретов на перемещения огромны. Вот как это работает. Допустим, в период между 18 мая и 2 июня кому-то придет в голову пересечь границу между Тосканой и Эмилией-Романией, тогда штраф составит от 400 до 3000 евро. Если нарушитель сделал это не пешком, а на автомобиле, штраф увеличивается на треть. Кроме того, в случае повторения нарушения, штраф удваивается. Если целью нарушения является предпринимательская деятельность, то, помимо штрафа, нарушителя ждет закрытие его магазина или компании на срок от 5 до 30 дней. Так что желающих нарушать мало, и все с нетерпением ждут июня, когда ограничения на поездки снимут.

Возможность перемещаться между регионами критически важна для впавшей в кому туристической отрасли. Туризм – один из столпов итальянской экономики, в 2019 году он дал 13% национального ВВП. В туристической отрасли занято 4,2 миллиона итальянцев.

Сейчас Италия открыла двери только для своих граждан, которых карантин застал за границей. Только за последние сутки в страну спецрейсами вернулись 1.100 итальянцев из Великобритании, Перу, Бразилии, Аргентины и других стран. Возобновление международного туризма этим летом не планируется, хотя страны ЕС, включая Италию, приступили к переговорам о постепенном открытии границ для туристов. Так что в первую очередь итальянские границы откроются для туристов из стран Евросоюза.

Появились подробности об "отпускном бонусе", о котором я упоминал вчера. На эти цели правительство выделило 2,3 миллиарда евро. Одним махом убиваются два зайца: оказывается помощь семьям с низкими и средними доходами и поддерживается туристическая отрасль. Доступ к "отпускному бонусу" получат лица с годовым доходом не выше 40 тысяч евро. Для семьи из трех человек он составит 500 евро, для семьи из двух человек 300 евро, одинокие получат 150 евро. Для того, чтобы потратить бонус, надо воспользоваться услугами туристического объекта (гостиницы, дома отдыха, B&B, фермы) в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Бонус можно использовать только один раз и при оплате только одного счета, который может включать в себя оплату проживания или питания. Выезжая, вы сообщаете свой ИНН, в заведении немедленно пробивают, не использовал ли обладатель этого ИНН свой бонус в другом месте, и снижают ваш счет на сумму, которую в течение 30 дней заведению компенсирует государство. Очень удобно. Но, если хотите, вы можете использовать 20% своего бонуса в качестве налогового вычета в 2021 году, когда будете сдавать налоговую декларацию за текущий год. Сейчас туристические агрегаторы Booking.com и Airbnb бьются за то, чтобы их включили в эту программу.

Вчера и сегодня в Неаполе протестовали таксисты. Более 300 машин такси собрались на площади перед зданием областной администрации и требовали оказать им финансовую помощь. Дело в том, что регион компенсировал транспортным компаниям выпавшие в период карантина доходы, но таксисты в число тех, кто получил поддержку, не попали. И они добились своего. Губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука объявил, что всем таксистам, независимо от того, работают они индивидуально или в составе малых предприятий, будет выплачено по 2000 евро. Эта же дотация распространится на водителей школьных автобусов, а также на владельцев автомобилей, сдающих их в аренду.

Правительство разрешило открыть традиционные детские лагеря уже с 1 июня. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности и без ночевок. Это очень важно для семей с двумя работающими родителями. В лагеря можно будет приводить детей, начиная с трехлетнего возраста. Детей могут забирать из их домов школьные автобусы и им будет обеспечено двухразовое питание. На эти цели правительство выделило 185 миллионов евро.

Я уже писал том, что полностью ожил Турин, где градообразующим предприятием является автоконцерн FIAT, на все сто процентов возобновивший производство. Но в городе возобновилась и культурная жизнь. Вчера там открылась XXXIII Международная книжная ярмарка. На этот раз гостей из других городов и из-за границы нет, но они могут следить за событиями в интернете и по телевидению.