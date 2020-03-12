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12 березня • оновлено в 08:23
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Коронавірус в Італії атакував понад 2 тисячі осіб: прем'єр закрив магазини і кафе

2.7т
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В Італії за добу виявили 2313 нових випадки зараження коронавірусом, який був оголошений пандемією.

Про це в четвер, 12 березня, свідчать дані карти поширення інфекції від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

196 осіб за добу померли, загальна кількість жертв досягла позначки 827. Всього в Італії COVID-19 діагностували у 12462 осіб. При цьому вилікувалися вже більше 1040 осіб.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

repubblica.it

Таким чином Італія стала країною з найбільшою кількістю зафіксованих випадків захворювання на мільйон населення – 206,1.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

repubblica.it

Як пише La Repubblica, прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте в зв'язку з поширенням вірусу розпорядився закрити всі ресторани, бари і магазини, за винятком продуктових і аптек. Згідно з його указом вся комерційна діяльність буде припинена.

Коронавірус в Італії атакував ще понад 2 тисячі людей

Коронавірус в Італії атакував ще понад 2 тисячі людей

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії в результаті спалаху китайського коронавірусу COVID-19 захворів губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо.

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Автор
Ірина Кулініч
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