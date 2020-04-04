В Іспанії за 3 квітня було зареєстровано 850 нових смертей від коронавірусу COVID-19 – це найменший показник за останні вісім днів.

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Дані на цьому етапі обнадіюють, пише El Pais. Зазначимо, загальна кількість померлих у країні на суботу, 4 квітня, склала 11 744, а загальна кількість випадків COVID-19 – 124 736.

За останню добу підтверджено 7246 нових хворих. Це також менше, ніж днем ​​раніше.

COVID-19 в Іспанії Колаж

"Боротьба з епідемією коронавірусу стане ключовою на наступному тижні", – підкреслили журналісти.

Видання вказало на те, що кількість випадків госпіталізації у відділення інтенсивної терапії в Іспанії також різко скоротилася.

"116 нових випадків прийому, хоча до цієї цифри слід ставитися з особливою обережністю, оскільки деякі автономні співтовариства змішують загальну кількість випадків прийому з моменту початку пандемії, а інші віднімають померлих і виписаних. У будь-якому випадку, це найнижчий показник відтоді, як Іспанія вступила в гостру фазу кризи", – сказано в матеріалі.

Підтверджені випадки нової хвороби в Іспанії El Pais

Додамо: Іспанія стала другою після США за загальною кількістю хворих на коронавірус.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування COVID-19. Із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. Зараження коронавірусом зафіксовано у 78 дітей.

У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу вже більше 1,1 млн. В Італії хворих уже понад 100 тисяч, проте загальна динаміка поступово покращується.

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