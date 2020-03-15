Коронавірус в Іспанії: людей через рупор закликали сидіти вдома. Відео

В Іспанії кількість заражених коронавірусом за день збільшилася більш ніж на тисячу осіб, від захворювання померли вже майже дві сотні людей.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я країни. У містах, задля застереження, через рупор громадян закликають сидіти вдома (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, уряд вирішив ввести загальнонаціональний карантин. Комплекс заходів передбачає ізоляцію щонайменше на 15 днів. Після їхнього введення людям буде дозволено виходити з дому тільки в разі потреби – за продуктами, на роботу і у важливих справах, а також у разі надзвичайних ситуацій.

В Іспанії ввели загальнонаціональний карантин через коронавірус

Обмеження на пересування запрацювало з суботи, 14 березня. Деякі ж термінові заходи будуть введені з понеділка, 16 березня.

Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в разі потреби до боротьби з коронавірусом можуть бути підключені збройні сили країни.

В Іспанії через рупор людей просять сидіти вдома у зв’язку з коронавірусом

Зазначається, що Іспанія є другою за масштабами поширення вірусу європейською державою після Італії. Там нині зареєстровано 196 смертей і 6391 випадок зараження COVID-19. Вилікуватися вдалося тільки 517-ти пацієнтам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 березня в світі зафіксовано вже понад 156 тисяч заражених коронавірусом, а кількість смертельних випадків досягла 5,8 тисячі осіб. Пандемія проникла вже в понад 140 країн.

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