Головна Новини
29 лютого • оновлено в 19:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Ірані підпалили лікарню через коронавірус. Відео

1.2т
Читати матеріал російською

У місті Бендер-Аббас в Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди могли доставити хворих на новий китайський коронавірус.

Це сталося після поширення серед місцевих жителів чуток, що в одній із лікарень нібито знаходяться або туди можуть перенаправити 10 інфікованих пацієнтів, передає Iran International (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Перед тим, як влаштувати підпал, люди вийшли на мітинг. Про постраждалих інформації поки немає.

Новини
Евакуйованим із Китаю українцям заборонили спілкуватися зі ЗМІ. Документ

Коронавірус: в Ірані спалили лікарню

Коронавірус: в Ірані спалили лікарню

Скрін відео

Попередньо, пацієнтів могли доставити в установу з сусіднього міста Кум, яке вважають епіцентром коронавірусу в Ірані.

При цьому керівництво лікарні офіційно заявило, що хворих до них не перевозили, але в будівлі є спеціальне відділення для інфікованих Covid-2019.

Офіційно в Ірані підтверджено майже 600 випадків зараження коронавірусом, 43 особи померли, серед них – колишній посол Ірану в Ватикані.

Карта поширення коронавірусу по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавірус
Місце
Іран
Теги
пожежа видео протест
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
ВАРВАРЫ и чурки !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги