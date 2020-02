В Ірані підпалили лікарню через коронавірус. Відео

У місті Бендер-Аббас в Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди могли доставити хворих на новий китайський коронавірус.

Це сталося після поширення серед місцевих жителів чуток, що в одній із лікарень нібито знаходяться або туди можуть перенаправити 10 інфікованих пацієнтів, передає Iran International (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Перед тим, як влаштувати підпал, люди вийшли на мітинг. Про постраждалих інформації поки немає.

Попередньо, пацієнтів могли доставити в установу з сусіднього міста Кум, яке вважають епіцентром коронавірусу в Ірані.

При цьому керівництво лікарні офіційно заявило, що хворих до них не перевозили, але в будівлі є спеціальне відділення для інфікованих Covid-2019.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. # COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38