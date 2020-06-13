Коронавірус в Єгипті спалахнув з новою силою

У Єгипті, який оголосив про відкриття кордонів для туристів, зафіксували рекордне число заражень коронавірусною інфекцією за добу.

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У п'ятницю, 12 червня, в країні зареєстрували майже 1,6 тис. нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.

"Зафіксовано 1 577 нових позитивних результатів тестів на коронавірус. Вони виявлені через процедури відстеження осіб, які контактували раніше з хворими. За добу від захворювання померли 45 осіб", – повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Халеда Мухагеда, передає "Главком".

Коронавірус в Єгипті

Влада Єгипту підкреслила, що це рекордна цифра з початку епідемії. Всього там захворіли 41 303 особи, померли – 1 422, вилікувалися – 25 946.

МОЗ закликало громадян дотримуватися карантинних обмежень і носити медичні маски або респіратори. Порушникам режиму загрожує штраф до чотирьох тисяч єгипетських фунтів (приблизно 6 600 гривень).

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