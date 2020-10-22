У Бельгії заявили про необхідність нового локдауну через спалах коронавірусу

У Бельгії заявили, що єдиним ефективним інструментом боротьби зі зростаючим спалахом COVID-19 може стати новий жорсткий карантин.

"Сьогодні настав час говорити про повторну спільну ізоляцію. Це єдиний наявний у нас інструмент", – заявив 21 жовтня бельгійський мікробіолог Емманюель Андре в інтерв'ю телеканалу RTBF.

Він додав, що "питання більше не в тому, що потрібно закрити", а в тому, "що залишити відкритим".

Експерт прокоментував цифри, оголошені на пресконференції антикризового центру, які означають, що до кінця жовтня в лікарнях країни число пацієнтів із коронавірусом досягне 1 тисячі, а до середини листопада – 2 тисяч. За словами Андре, у такій ситуації працівникам медустанов потрібно гарантувати прийнятні умови: забезпечити нагляд за їх дітьми, фінансово підтримати сектор.

"Ми рухаємося прямо в стіну... Цей локдаун необхідний. Його поки що не пропонував політичний світ. Але він сьогодні єдина опція, яка в нас залишилася", – вважає він.

Андре сказав, що в поточній ситуації в Бельгії "кожен день на рахунку", а найшкідливіше для боротьби проти COVID-19 – нерішучість. Експерт шкодує про час, який доводиться витрачати, "щоб переконувати, тоді як треба діяти".

Мікробіолог підкреслив, що країні загрожує переповненість лікарень.

"Люди (які виступають проти локдауну, – ред.) повинні усвідомлювати те, що, коли їх близькі потраплять до лікарні, якість (обслуговування) буде погіршено, тому що ми вже зайдемо дуже далеко", – пояснив він.

Андре вказав на завдання переконати в цьому населення, яке "з великими труднощами розуміє, в чому мають полягати його власні індивідуальні зусилля".

"Кожен повинен усвідомлювати те, що ніхто не бажав такої ситуації. Можливо, її можна було б уникнути. Але вибору більше немає. Сьогодні знову припиняється індивідуальна свобода", – сказав учений.

Як писав OBOZREVATEL, в Іспанії з початку пандемії зафіксовано понад мільйон заражених коронавірусом. Вона стала першою країною ЄС, що переступила цю позначку.