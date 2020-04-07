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7 квітня • оновлено в 16:28
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Андрій Єлісеєв
Андрій Єлісеєв
Аналітик Всі статті автора

В Беларуси растет количество зараженных, Лукашенко не реагирует

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В Беларуси в последние дни резко увеличились число задокументированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако белорусские власти до сих пор не предприняли сколько-нибудь жестких и системных мер по противодействию эпидемии в виде различных мер социального дистанцирования. Государственные телеканалы тиражируют высказывания Лукашенко об излишней панике и "психозе" вокруг коронавируса, принимаемые меры по борьбе с эпидемией в других странах называются "драконовскими" и порой высмеиваются.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Учебные заведения переведены на дистанционный формат лишь частично, а также до сих пор нет общенационального запрета на массовые мероприятия, не говоря уже о карантинных мерах. Все большее число белорусов считают действия властей недостаточными. Онлайн-петиции, адресованные ВОЗ и призывающие повлиять на введение в Беларуси более действенных мер борьбы с эпидемией, включая карантинные, собрали более 150 тысяч подписей.

Как показывает недавний репрезентативный онлайн-опрос, 70% респондентов считают необходимым немедленное введение запрета всех общественных мероприятий, 56% выступают за закрытие учебных заведений, 53% – за перевод всех возможных работников на "удаленку" и 39% – за введение крупных штрафов за рискованное поведение, которое может поспособствовать распространению вируса.

Белорусские власти рисуют ложную дилемму "или актуальный набор мер, или масштабный карантин", ссылаясь на то, что второй вариант в состоянии нанести большой ущерб экономике. Как сегодня заявил Лукашенко: "Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?".

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Автор
Андрій Єлісеєв Андрій Єлісеєв
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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