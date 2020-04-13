О критических рисках для белорусской системы здравоохранения и населения Беларуси

По официальным данным, число случаев коронавирусной инфекции в Беларуси выросло за последние сутки примерно на 13% и составило 2,919 случаев. Если взять последние 5 дней, то средний ежедневный рост подтвержденных случаев в Беларуси самый высокий среди всех соседних с нами стран и составил, в среднем, около 22% ежедневно. Из хороших новостей то, что в последние три дня он начал немного замедляться. Однако не ясно, продолжится ли эта тенденция в ближайшие дни и недели.

На государственных телеканалах продолжается катастрофическая информационная политика. Там стали чаще употреблять слово "самоизоляция" и даже репортажи на эту тему пошли (почему-то, судя по своему содержанию, направленные даже не на престарелых людей как более уязвимую группу населения, а на молодых), но они до сих пор тонут в потоках материалов про излишнюю панику и психоз, преуменьшающих опасность эпидемии.

Особенно позитивно с точки зрения динамики потвержденных случаев в последние дни на нашем фоне смотрятся балтийские страны. В Литве за последние сутки число подтвержденных случаев выросло всего на 0.8%, в Латвии – на 3%. Быть может там просто делают очень мало тестов, в сравнении с Беларусью, оттого и цифры такие позитивные? Нет, наоборот. И в Литве и в Латвии сделали вдвое больше тестов на душу населения, нежели в Беларуси. Если в Беларуси число проведенных тестов составило около 7,200 на 1 млн человек, то в Литве и Латвии – примерно по 15,250.

Допустим, что замедление темпов развития эпидемии продолжится и начиная с сегодняшнего дня, благодаря даже тем запоздалым и несистемным мерам, которые приняло государство, и благодаря самоорганизации общества снизу по самоизоляции, рост увеличения подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси будет составлять в среднем 10% ежедневно. Простейшие математические изыскания показывают, что в таком случае число подтвержденных случаев коронавируса в стране может превысить 10 тысяч через 12-13 дней. Упрощая, в случае примерно такой же дальнейшей динамики (10% в день) еще через примерно 17 дней число установленных случаев может превысить 50 тысяч.

При уровне летальности в 2%, цифра в 50 тысяч означала бы около тысячи летальных случаев уже примерно к этому времени. Также, учитывая, что, согласно мировой статистике, около 5% случаев коронавирусной инфекции протекают в критической форме, а еще 15% – в тяжелой, цифра в 50 тысяч при таком сценарии на практике означала бы дефицит выделенного на сегодняший день числа больничных мест для коронавирусных больных (7 тысяч мест). Это также означало бы, что еще большее количество медицинских работников неизбежно будут заболевать и выпадать из медицинской службы, а замещающие их непрофильные специалисты не будут равноценной заменой.

Потенциальный запас больничных мест в Беларуси есть, однако основной риск в том, что при достижении этой (и даже более низкой!) цифры могут быть полностью перекрыты существующие возможности белорусской системы здравоохранения в плане наличия аппаратов искусственой вентиляции легких (ИВЛ) – принципиальных для лечения больных в критическом состоянии. Аппаратов ИВЛ у нас, по официальным данным, около 2 тысяч.

Напомню, на днях глава миссии ВОЗ прямым текстом указывал не сбрасывать такой сценарий со счетов: по его словам, ряд других стран поначалу утверждали, что имеют достаточный запас прочности их систем здравоохранения, но они вскоре оказались превышенными.

Необходимо учитывать, что реальное количество случаев коронавирусной инфекции может многократно превышать число подтвержденных случаев – это актуально для всех стран, не только Беларуси. Научные исследования установили, что, например, в Китае до введения запретов на передвижения недооценка составляла 6-9 раз. То есть, абсолютно критическая ситуация при плохом сценарии может возникнуть ранее, чем через месяц.

Времени для принятия более масштабных и эффективных мер по сокращению межчеловеческих контактов, вынужденной социальной изоляции уязвимых групп населения, более полноценного и качественного информирования населения становится критически (!) мало. В случае выхода эпидемиологической ситуации из-под контроля могут создаться реальные риски коллапса национальной системы здравоохранения и большого количества загубленных человеческих жизней, которые можно было бы спасти в случае достаточного наличия аппаратов ИВЛ и более качественного медицинского ухода в целом.

Чем более затягивается время с принятием необходимых мер по замедлению развития эпидемии, тем в большей степени белорусские государственные органы сами же создают ситуацию необходимого, но уже критически запоздалого, введения реально широких карантинных мер.