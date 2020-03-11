Коронавірус дістався до двох популярних курортів – про перші випадки зараження заявили 10 березня в Туреччині і на Ямайці.

Як повідомляє Anadolu з посиланням на міністра охорони здоров'я Туреччини Фахретіна Коджі, громадянин, який захворів, недавно їздив в одну з європейських країн.

При цьому він не повідомив деталей про інфікованого, а також де саме був зафіксований випадок зараження. Коджа додав, що чоловіка ізолювали, а за здоров'ям його сім'ї і найближчого оточення стежитимуть.

Коронавірус увірвався на популярні в українців курорти

За словами глави турецького МОЗ, стан інфікованого поки задовільний. У відомстві не очікують поширення вірусу, оскільки його діагностували на ранній стадії.

На Ямайці коронавірус знайшли у жінки, яка їздила до Великобританії. Як повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я країни, 9 березня вона звернулася в органи охорони здоров'я, після чого була ізольована.

"Ямайка сьогодні зафіксувала перший випадок коронавырусу, який був завезений у країну", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірус охопив популярну серед туристів курортну країну Таїланд.

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