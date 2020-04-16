Коронавірус уразив понад 2 млн осіб: статистика у світі і Україні. Постійно оновлюється

На коронавірус у світі захворіли вже понад 2 млн осіб. Лідирують в антирейтингу як і раніше США. Нові випадки зараження також почали виявляти в Китаї, а в Росії рахунок пішов на тисячі на добу.

В Україні число хворих COVID-19 вже досягло 3764 осіб, із 108 – померли. На тлі зростаючої статистики міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що про вихід із карантину поки що мова не йде.

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Коронавірус уразив понад 2 млн осіб

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусос 3764 особи. Померли 108 осіб, 143 вдалося вилікувати.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Києві – 612 осіб, в Чернівецькій області – 589, Івано-Франківській – 356, Тернопільській – 287 та Київській області – 230.

Пандемія забрала понад 134 тисяч життів, всього в світі коронавірусів захворіли понад 2 млн осіб.

Більше 510 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 16 квітня

2:40 – Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що скасування обмежувальних заходів, введених через коронавірус, потрібно чекати не один тиждень.

2:35 – Станом на 22:00 середи, 15 квітня, в Житомирській області кількість заражених коронавірусом досягла 162 людей (+28), найбільше хворих у Коростені – 53, заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

1:46 – США вже пройшли пік виникнення нових випадків коронавірусу COVID-19, заявив президент Дональд Трамп.

1:22 – У ВООЗ заявили, що вживання алкоголю або перебування на сонці не допоможуть запобігти захворюванню на COVID-19.

00:52 – У Франції заявили про перше зниження кількості госпіталізацій – протягом минулої доби надійшло 2 415 хворих (на 513 менше, ніж напередодні).

Всього захворіли 74 030 осіб, з них 31 779 перебувають в лікарнях. Померли 17 167 осіб, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

00:10 – Міністри оборони НАТО узгодили подальші кроки у відповідь на пандемію коронавірусу, які будуть зроблені для надання допомоги країнам-союзникам і партнерам Альянсу.

Сили НАТО вже провели більше 100 повітряних місій з перевезення медичного персоналу та предметів медичного призначення, сприяли будівництву 25 польових госпіталів, забезпечили понад 25 тисяч додаткових ліжко-місць. Також більше 4 тисяч особового складу медичних служб беруть участь у підтримці громадянських зусиль, пише "Інтерфакс-Україна".

00:05 – Більше третини моряків на французькому авіаносці "Шарль де Голль" заразилися коронавірусом. 14 квітня аналізи здали 1767 людей, 668 тестів дали позитивний результат, передає "Інтерфакс-Україна".