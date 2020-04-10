Коронавірус уповільнив швидкість поширення в Європі – ВООЗ

Кирило Лютий Світ 21:30, 10.04.2020

Коронавірус уповільнив темпи поширення в країнах Європи.

Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я в п'ятницю, 10 квітня, динаміка суттєво сповільнилася в першу чергу в таких країнах, як Іспанія, Італія, Франція і Німеччина, які найбільше постраждали від COVID-19.

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Новим епіцентром захворювання Європу оголосили в березні, куди вірус потрапив з Китаю, давши про себе знати ще майже чотири місяці тому.

При цьому в ВООЗ відзначили, що "тривожне прискорення" поширення COVID-19 тепер спостерігається в інших країнах, особливо в Африці.

Відзначимо, в світі станом на вечір 10 квітня зафіксовано понад 1,6 мільйона інфікованих. Кількість летальних випадків вже переступила позначку в 100 тисяч.

Статистика по коронавірусу світі
Статистика по коронавірусу в світі

Як писав OBOZREVATEL, в Україні виявили понад 2,2 тисячі випадків захворювання COVID-19, проте кількість тих, хто вилікувався, майже зрівнялася з тими, хто помер від хвороби.

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