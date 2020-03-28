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28 березня • оновлено в 23:23
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Коронавірус убив уже 30 тисяч осіб у світі: свіжі дані

2.3т
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У світі від коронавірусу COVID-19 померли вже 30 тис осіб.

Як повідомляє Telegram-канал Коронавірус онлайн, цю позначку кількість смертей від захворювання переступила після останніх зафіксованих за добу 319 летальних випадків у Франції.

Усього в світі наразі зафіксовано понад 650 000 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Поточна динаміка дає підстави вважати, що в неділю, 29 березня, їх буде близько 700 тисяч.

У світі від коронавірусу померли 30 тис осіб

У світі від коронавірусу померли 30 тис осіб

Статистика щодо коронавірусу в світі

Статистика щодо коронавірусу в світі

worldometers.info

Статистика щодо коронавірусу в світі

Статистика щодо коронавірусу в світі

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія встановила новий антирекорд за смертністю від коронавірусу. За останню добу там померло 832 людини. Тільки в Італії кількість загиблих за один день гірша, ніж в Іспанії.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
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