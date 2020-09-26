Коронавірус у світі знайшли ще у 318 тисяч людей: статистика на 26 вересня. Оновлюється

Вікторія Довгань Світ 07:56, 26.09.2020 Оновлено: 07:56, 26.09.2020

Станом на ранок суботи, 26 вересня, коронавірус у світі і Україні заразив понад 32,7 млн осіб. Приріст захворюваності за добу на планеті склав 318 804 випадки.

Найбільше нових фактів інфікування було виявлено в Індії (+85 468), США (+53 629) і Бразилії (+32 670). Жертвами пандемії COVID-19 від її початку стали вже понад 993 тисяч осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі.
Worldometers
Рейтинг країн за кількістю хворих.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 191 671 осіб. Померли 3 827 пацієнтів, одужали – 85 133.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,2 млн), Індія (понад 5,9 млн) і Бразилія (понад 4,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

  • У ВООЗ попередили, що число жертв коронавірусу може вирости вдвічі до того, як ефективні вакцини з'являться в широкому доступі.

Головне за 26 вересня:

  • За даними університету Хопкінса (США), від коронавірусу на ранок 26 вересня померли 987 754 особи, заразилися – 32 472 766. Рейтинг країн з найгіршими показниками виглядає так:

    1. США 203 746/7 032 595

    2. Бразилія 140 537/4 689 613

    3. Індія 92 290/5 818 570

    4. Мексика 75 844/720 858

    5. Британія 42 025/425 766

    6. Італія 35 801/306 235

    7. Перу 32 037/794 584

    8. Франція 31 675/552 421

    9. Іспанія 31 232/716 481

    10. Іран 25 222/439 882

    11. Колумбія 25 103/798 317

    12. Росія 19 973/1 131 088

Коментувати
Світ

Дивіться також

Хвора на COVID-19 дружина заступника мера Ірпеня померла після пологів

Стало відомо, скільки українці заплатили за авіаперельоти Зеленського

Пятые колонны Кремля в Украине

ОПЗЖ висунула кандидатом у Краматорську 19-річного сина Королевської

Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов із СІЗО