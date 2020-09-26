Коронавірус у світі знайшли ще у 318 тисяч людей: статистика на 26 вересня. Оновлюється

Станом на ранок суботи, 26 вересня, коронавірус у світі і Україні заразив понад 32,7 млн осіб. Приріст захворюваності за добу на планеті склав 318 804 випадки.

Найбільше нових фактів інфікування було виявлено в Індії (+85 468), США (+53 629) і Бразилії (+32 670). Жертвами пандемії COVID-19 від її початку стали вже понад 993 тисяч осіб.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 191 671 осіб. Померли 3 827 пацієнтів, одужали – 85 133.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,2 млн), Індія (понад 5,9 млн) і Бразилія (понад 4,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

У ВООЗ попередили, що число жертв коронавірусу може вирости вдвічі до того, як ефективні вакцини з'являться в широкому доступі.

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