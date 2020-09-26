Коронавірус у світі знайшли ще у 318 тисяч людей: статистика на 26 вересня. Оновлюється
Станом на ранок суботи, 26 вересня, коронавірус у світі і Україні заразив понад 32,7 млн осіб. Приріст захворюваності за добу на планеті склав 318 804 випадки.
Найбільше нових фактів інфікування було виявлено в Індії (+85 468), США (+53 629) і Бразилії (+32 670). Жертвами пандемії COVID-19 від її початку стали вже понад 993 тисяч осіб.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 191 671 осіб. Померли 3 827 пацієнтів, одужали – 85 133.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,2 млн), Індія (понад 5,9 млн) і Бразилія (понад 4,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
У ВООЗ попередили, що число жертв коронавірусу може вирости вдвічі до того, як ефективні вакцини з'являться в широкому доступі.
Головне за 26 вересня:
За даними університету Хопкінса (США), від коронавірусу на ранок 26 вересня померли 987 754 особи, заразилися – 32 472 766. Рейтинг країн з найгіршими показниками виглядає так:
1. США 203 746/7 032 595
2. Бразилія 140 537/4 689 613
3. Індія 92 290/5 818 570
4. Мексика 75 844/720 858
5. Британія 42 025/425 766
6. Італія 35 801/306 235
7. Перу 32 037/794 584
8. Франція 31 675/552 421
9. Іспанія 31 232/716 481
10. Іран 25 222/439 882
11. Колумбія 25 103/798 317
12. Росія 19 973/1 131 088