Коронавірус у світі діагностували у понад 28 млн осіб: статистика на 10 вересня. Оновлюється

Станом на четвер, 10 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 28 млн осіб. За минулу добу було виявлено 286 548 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 95 тис., в США – 35 тис., а також в Бразилії – 34 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 907 тис. осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 28 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на COVID-19 заразилися 143 030 осіб. Померли 2 979 пацієнтів, одужали – 64 703.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,5 млн), Індія (більше 4,4 млн) і Бразилія (понад 4,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.

У Китаї представили три вакцини, які повинні подолати COVID-19.

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. РНБО

Головне за 10 вересня:

02:15 – У лікарнях Харкова через збільшення кількості хворих коронавірусом додатково створили 290 місць для заражених, повідомила заступник мера Світлана Горбунова-Рубан.

01:35 – Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у Ватикані 9 вересня публічно зняв маску і заявив, що коронавірус "буде переможений божої любов'ю".

00:50 – У Чернігівській області коронавірусом захворів співробітник харчоблоку школи в Чемері, повідомляє Козелецька РДА.

00:31 – Бразильський штат Баїя підписав з Росією угоду про конфіденційність для доступу до даних про російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Влада має намір провести її клінічні випробування, пише Folha de Sao Paolo.

00:12 – Президент США Дональд Трамп свідомо зменшував небезпеку коронавірусу в своїх публічних виступах.

Представник Білого дому Кейлі Макенані на брифінгу 9 вересня підтвердила ці дані, проте вона додала, що глава держави таким чином намагався не допустити хаосу в країні.

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