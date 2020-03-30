Коронавірус у США: Трамп пішов на радикальні заходи і продовжив карантин до травня

Президент США Дональд Трамп подовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії коронавірусу.

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З відповідною заявою він виступив під час пресконференції у Білому домі ввечері 29 березня. Про це інформує CNN.

"Президент у неділю анонсував розширення загальнонаціонального карантину на наступні 30 днів через подальше поширення COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Трамп продовжив карантин у США до 30 квітня

За словами Трампа, це насамперед стосується обмеження соціальних контактів, зокрема, необхідності дотримуватися дистанції у громадських місцях.

Водночас зазначається, що американський лідер послався на оприлюднений ще 16 березня прогноз Імперського коледжу Лондона, згідно з яким у випадку невжиття жодних заходів у США від коронавірусу можуть померти до 2,2 мільйона осіб.

"Якщо завдяки заходам уряду вдасться обмежити кількість смертей 100 тисячами, це означатиме, що всі ми добряче постаралися. Але навіть 100 тисяч смертей від коронавірусу – це жахлива цифра", – визнав Трамп.

Зауважимо, що США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу за кількістю випадків зараження COVID-19 – там уже майже 143 тисячі хворих.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, США стали новим лідером за кількістю заражених коронавірусом, однак незважаючи на негативну статистику, в країні були готові до скасування карантину.

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