Коронавірус у США перетнув позначку в 5 млн заражених: статистика на 7 серпня. Постійно оновлюється

Станом на п'ятницю, 7 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 19,2 млн осіб. За минулу добу було виявлено близько 280 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 62 тис., в США – 58 тис., а також в Бразилії – 54 тис. При цьому кількість заражених в США подолала позначку в 5 млн. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 76 808 осіб, померли в період пандемії – 1 819.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 19,2 млн осіб в світі. Worldometers.info

Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 76 808 осіб. Померли 1 819 пацієнтів, одужали – 42 524.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5 млн), Бразилія (понад 2,9 млн) та Індія (більше 2 млн).

Медики з'ясували "смертельний" симптом коронавірусу у пацієнтів. Вмирають в понад 40% випадків.

Російські вчені заявили, що знайшли новий спосіб лікування коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні. РНБО

Головне за 7 серпня:

02:00 – У світі коронавірусом заразилися вже більше 19,2 млн осіб.

01:57 – Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що йому спеціально підкинули коронавірус.

01:17 – Вчені виявили зв'язок між коронавірусом і захворюванням ясен, що в підсумку може призвести до летального результату для пацієнта.

00:30 – Президент США Дональд Трамп знову обрушився з критикою на адресу Китаю через коронавірус.

"Ми створили найбільшу економіку в світовій історії, потім Китай випустив цю чуму – по своїй некомпетентності або з інших причин, але вона вирвалася. Вона не увірвалася в Китай, але вона просочилася в США, в Європу і безліч інших країн – 188 країн. Ми не забудемо цього", – зазначив глава держави.