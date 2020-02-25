Коронавірус у Кореї рознесла таємнича секта: розкрилася моторошна версія

Коронавірус COVID-19 у Південній Кореї, яка стала новим осередком епідемії цього захворювання, поширили члени таємничої християнської секти "Сінчхонджі", яка практикує масові богослужіння.

Саме вони стали першими пацієнтами з таким діагнозом у країні, яка до цього часу посідає вже друге місце в світі за кількістю хворих – там зареєстровано понад 800 випадків зараження і вісім смертей. Про це пише "Коммерсантъ", посилаючись на корейські ЗМІ.

Зокрема, права газета "Чосон ільбо" зазначила, що епіцентром коронавірусу стало місто Тегу, де хвороба швидко поширилася серед членів місцевої секти "Сінчхонджі", а потім була зафіксована і в інших містах – Кванджу та Чеджу. У зв'язку з цим журналісти закликали закрити всім китайцям в'їзд у Південну Корею – відповідна їхня петиція набрала більше 760 тис. підписів.

У Південній Кореї коронавірус рознесла таємнича секта

"Ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю, тому що сповнений оптимізму президент говорив, що епідемія довго не триватиме. Якщо вірусу не перекрити шляхи поширення, вся країна буде під загрозою", – заявили в редакційній статті видання.

Водночас корейці підтримали цю позицію, вони критикували владу не тільки через занадто повільний, але і за надто активну відповідь на епідемію. Так, через практику одноразового використання постільної білизни і рушників у всіх підозрюваних на коронавірус у Тегу виникла їхня нестача.

Тепер медики повідомляють, що для обслуговування пацієнтів не вистачає ні лікарів, ні медсестер, ні ліжок у медзакладах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Південній Кореї, де напередодні через коронавірус COVID-19 оголосили найвищий рівень небезпеки, хвороба вбила восьму людину. Станом на 25 лютого в країні зафіксовано 893 хворих (+130 за день).

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