Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що коронавірус у дітей може перейти у важку форму.
Про це на пресконференції заявив експерт ВООЗ.
5.ua
Він уточнив, що поки захворювання діти переносять в легкій формі.
Водночас в ЮНЕСКО заявили, що понад половина школярів і студентів у світі не відвідують навчальні заклади через карантинні заходи на тлі поширення COVID-19.
На національному рівні школи й університети закриті у 102 країнах, на місцевому рівні – в 11 країнах.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/MohOl6pDDJ- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020
🔴 BREAKING!- UNESCO (@UNESCO) March 18, 2020
⛔Half of world's student population not attending school due to # COVID19 ⛔ @UNESCO launches global coalition to accelerate deployment of remote learning solutions.
Full story: https://t.co/POyffOXiVQ #Coronavirus #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/ydjxmR4uw6
Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок випробування першої вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, що в Україні підтверджені 15 випадків зараження COVID-19, двоє з них померли. Серед хворих троє дітей віком 10 років, рік і десять місяців, а також шість місяців.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".