Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що коронавірус у дітей може перейти у важку форму.

Про це на пресконференції заявив експерт ВООЗ.

Він уточнив, що поки захворювання діти переносять в легкій формі.

Водночас в ЮНЕСКО заявили, що понад половина школярів і студентів у світі не відвідують навчальні заклади через карантинні заходи на тлі поширення COVID-19.

На національному рівні школи й університети закриті у 102 країнах, на місцевому рівні – в 11 країнах.

🔴 BREAKING!



⛔Half of world's student population not attending school due to # COVID19 ⛔ @UNESCO launches global coalition to accelerate deployment of remote learning solutions.



Full story: https://t.co/POyffOXiVQ #Coronavirus #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/ydjxmR4uw6