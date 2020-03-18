Головна Новини
18 березня • оновлено в 20:28
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Коронавірус у дітей може викликати ускладнення – ВООЗ

5.4т
Читати матеріал російською

Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що коронавірус у дітей може перейти у важку форму.

Про це на пресконференції заявив експерт ВООЗ.

У ВООЗ зробили тривожну заяву про коронавірус у дітей

5.ua

Він уточнив, що поки захворювання діти переносять в легкій формі.

Водночас в ЮНЕСКО заявили, що понад половина школярів і студентів у світі не відвідують навчальні заклади через карантинні заходи на тлі поширення COVID-19.

На національному рівні школи й університети закриті у 102 країнах, на місцевому рівні – в 11 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок випробування першої вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні підтверджені 15 випадків зараження COVID-19, двоє з них померли. Серед хворих троє дітей віком 10 років, рік і десять місяців, а також шість місяців.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія
Тег
діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги