Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що коронавірус у дітей може перейти у важку форму.

Про це на пресконференції заявив експерт ВООЗ.

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Він уточнив, що поки захворювання діти переносять в легкій формі.

Водночас в ЮНЕСКО заявили, що понад половина школярів і студентів у світі не відвідують навчальні заклади через карантинні заходи на тлі поширення COVID-19.

На національному рівні школи й університети закриті у 102 країнах, на місцевому рівні – в 11 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок випробування першої вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні підтверджені 15 випадків зараження COVID-19, двоє з них померли. Серед хворих троє дітей віком 10 років, рік і десять місяців, а також шість місяців.

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