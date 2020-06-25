Коронавірус у Британії рекордно згас: зафіксовано найнижчий приріст хворих за три місяці

У середу, 24 червня, Великобританія оголосила про 154 нові смертельні випадки COVID-19 і тільки 653 зараження, що є найнижчим щоденним приростом протягом більше трьох місяців, оскільки спалах продовжує згасати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, загальне число жертв наразі перевищило 43 тисячі. Але інші дані, що враховують усі випадки смерті з підозрою, показують, що фактична кількість жертв становить щонайменше 53 тисячі, пише Daily Mail.

Минулої середи, 17 червня, було зафіксовано всього 184 лабораторно підтверджені смерті від COVID-19, а це означає, що чисельність жертв за тиждень скоротилася на 16%. Водночас тільки 171 летальний випадок було зареєстровано 23 червня.

Статистика щодо COVID-19 в Британії Daily Mail

Під час піку спалаху COVID-19 у Британії в квітні було зареєстровано понад тисячу смертей за дев'ять днів. Але летальність постійно знижувалася протягом восьми тижнів.

Урядові дані також свідчать, що 653 нові випадки – це найменша кількість зареєстрованих заражень за три дні до введення блокування – тільки 643 людини отримали позитивний тест на хворобу 19 березня.

Статистика щодо COVID-19 в Британії Daily Mail

Упродовж найважчих днів в Великобританії щодня коронавірус діагностували в понад шести тисяч осіб, але тільки частина інфікованих проходила обстеження через неефективну схему тестування.

Опубліковані 24 червня дані Міністерства охорони здоров'я показали, що 232 086 тестів було зроблено вчора – другий за величиною денний показник. Ця цифра охоплює аналізи на антитіла для передової NHS і працівників охорони здоров'я.

Статистика щодо COVID-19 в Британії Daily Mail

Але влада знову відмовилася повідомити, скільки людей було протестовано, а це означає, що точне число британців, які були інфіковані вірусом SARS-CoV-2, залишається загадкою протягом місяця – з 22 травня.

Керівники охорони здоров'я також повідомили про 653 випадки захворювання на COVID-19, що є найменшою кількістю випадків, зареєстрованих за будь-який день з моменту введення заборони. Тільки 643 людини отримали позитивний результат на тест на вірус у четвер, 19 березня.

Щоденні дані про смертність не відображають, скільки пацієнтів з COVID-19 померло за останні 24 години, – це тільки те, скільки смертельних випадків було зафіксовано і зареєстровано владою.

Статистика щодо COVID-19 в Британії Daily Mail

Дані не завжди збігаються з оновленими даними, представленими країнами базування. Наприклад, шотландський уряд минулого четверга оголосив про два смертельні випадки – але DH зареєстрував дев'ять на північ від кордону.

Посадові особи Міністерства охорони здоров'я, які говорять, що число загиблих в даний час складає 43 081 чоловік, працюють в інший час, що означає, що щоденні оновлення з Шотландії і Північної Ірландії завжди не синхронізовані.

Статистика щодо COVID-19 в Британії Daily Mail

І підрахунок, оголошений NHS England кожен день, який враховує тільки смертельні випадки в лікарнях, не збігається з цифрами DH, тому що вони працюють за іншою системою запису.

Наприклад, деякі випадки смерті, оголошені керівниками NHS England, будуть вже враховані Міністерством охорони здоров'я, яке реєструє смертельні випадки "як тільки вони стають доступними".

24 червня NHS England повідомила про ще 51 жертву в лікарнях по всій країні. Уельс зареєстрував вісім жертв у всіх місцях, потім чотири в Шотландії і один в Північній Ірландії.

Цифри були отримані після того, як один з провідних експертів країни показав, що британці у віці до 50 років частіше вмирають від нещасного випадку або травми, ніж від коронавірусу.

Статистика щодо COVID-19 в Британії Daily Mail

Статистик Кембриджського університету сер Девід Шпігельхальтер сказав, що на 24 червня в Англії і Уельсі було зафіксовано 959 смертей від COVID-19 з 18 мільйонів чоловік в цьому віці. Але більше 80 відсотків цих жертв мали супутні захворювання, які роблять вірусну хворобу набагато смертельнішою, ніж це було б в іншому випадку.

Сер Девід сказав, що люди молодше 40 років частіше гинуть в автомобільній аварії, ніж від COVID-19, а у віці до 25 років ризик нижче, ніж смерть від грипу або пневмонії.

Професор сказав, що його аналіз посилив "надзвичайний вплив віку на ризик заразитися і померти від COVID-19"

Провідні медики попередили, що існує "реальний ризик" другої хвилі коронавірусу, який влучив у Великобританію, і уряд повинен почати готуватися до цього вже зараз.

У листі, опублікованому в Британському медичному журналі і адресованому лідерам всіх британських політичних партій, провідні лікарі закликали до проведення швидкого огляду, щоб підготувати країну до нової кризи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Британія обігнала Іспанію за кількістю заражених COVID-19.