Facebook видалив пост Трампа про "безпечний" COVID-19: глава США зі скандалом відреагував
Президент США Дональд Трамп висловився на підтримку скасування закону про захист технологічних компаній після того, як Facebook видалив його повідомлення про нібито менш смертоносний, ніж грип, COVID-19.
Таку заяву було опубліковано через кілька годин після виписки Трампа з лікарні, де він лікувався від коронавірусу, передає Daily Mail.
"Багато людей щороку, іноді понад 100 тисяч осіб, незважаючи на вакцину, помирають від грипу. Ми збираємося закрити нашу країну? Ні, ми навчилися жити з цим, точно так само, як ми вчимося жити з COVID-19, який у більшості груп населення набагато менш небезпечний", – йшлося у видаленому пості американського глави.
Facebook видалив це повідомлення 6 жовтня, а Twitter позначив його як порушення правил, але залишив доступним для користувачів.
Президент Сполучених Штатів відреагував на це, написавши: "Відкрийте розділ 230!!!"
Згідно із законодавством США, інтернет-компанії зазвичай звільняються від відповідальності за матеріали, які користувачі публікують у своїх акаунтах.
Зокрема, розділ 230 Закону про порядність у галузі зв'язку від 1996 року, який сам є частиною більш широкого закону про телекомунікації, гарантує захист свободи слова й забезпечує юридичну безпеку для інтернет-компаній.
Представник Facebook, зі свого боку, заявив, що повідомлення було видалено за порушення правил щодо дезінформації про COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом COVID-19.
4 жовтня американський лідер зазначив, що вже почувається набагато краще.
Водночас глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз зауважив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
За словами лікаря Трампа, пацієнту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.
Зі свого боку, журналіст видання Vanity Fair Ґебрієл Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Зокрема, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Уперше Трамп з'явився на публіці в масці в липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.