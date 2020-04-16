Коронавірус створили в лабораторії? Китай відповів на гучні звинувачення США
У Китаї заявили, що озвучена американським телеканалом Fox News версія про штучну появу коронавірусу в лабораторії безпідставна.
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Таку позицію оголосив на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, відповідаючи на питання про "нульового пацієнта" з COVID-19, передає ТАСС.
"Що стосується джерела й походження вірусу, то це питання має досліджуватися вченими та медиками. Хотів би вам нагадати, що немає жодних доказів того, що коронавірус нового типу був створений в лабораторії", – підкреслив він.
"Багато авторитетних світових медичних діячів вважають, що версія про витік цього вірусу з лабораторії не є науково обґрунтованою. Пандемія – це спільний ворог для всього людства. І здобути перемогу над нею можна тільки в разі сконцентрованих зусиль всієї міжнародної спільноти", – додав Ліцзянь.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у США заявили, що перша в світі людина, яка заразилася коронавірусом, працювала нібито не на ринку морепродуктів, а в лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де й почалася пандемія.
За даними джерел, коронавірус нібито був створений в лабораторії не як біологічна зброя, а заради демонстрації видатних результатів у дослідженнях вірусів китайськими вченими.
Крім того, глава Пентагону Марк Еспер, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, заявив, що Китай нібито продовжує приховувати інформацію про коронавірус COVID-19.