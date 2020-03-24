Коронавірус створили штучно? З'явилися спірні дані

ЗМІ знайшли нові докази нібито штучного характеру коронавірусу COVID-19.

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Подробиці розкрили в матеріалі "Известий." Так, вдалося знайти статтю в журналі Nature Medicine з підписами 15 вчених про ризиковані експерименти зі створення гібридної версії коронавірусу.

Уточнюється, що деякий час тому в США був введений тимчасовий мораторій на дослідження щодо посилення функцій патогенів, проте американські дослідження продовжилися. Зокрема, було надано дозвіл на вивчення вірусу грипу, MERS і SARS. Крім цього, методи створення штучно створеного коронавірусу були схвалені комітетом США з досліджень подвійного призначення (Dual Use Research of Concern committee).

У цьому дослідженні нібито брали участь і китайські вчені з лабораторії Уханьского інституту вірусології, якому в 2015 році присвоїли найвищий рівень небезпеки.

За даними фахівців, групою людей був створений штучний патоген і проводилася перевірка його здатності до зараження на кажанів і клітинах епітелію легенів людини. Ймовірно, це робилося для того, щоб уникнути ризиків при повторній появі патогена.

Вже після початку пандемії в тому ж Nature Medicine з'явилася публікація, в якій сказано, що згідно з висновками міжнародної команди вчених, вірус, що викликав великомасштабну епідемію COVID-19, має природне походження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські вчені заявили, що коронавірус, спалах якого вперше зафіксували в кінці 2019 року в китайському місті Ухань, міг бути занесений на цю територію впало з космосу метеоритом.

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