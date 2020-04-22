"Коронавірус стане вашим кінцем!" Між Німеччиною і Китаєм спалахнула дипломатична війна

Між Китаєм і Німеччиною спалахнула дипломатична війна. Редактор одного німецького медіа зажадав від Пекіна компенсацію за збиток від коронавірусу, що викликало обурення у китайських дипломатів.

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Як повідомляє DailyMail, німецьке видання Bild заявило, що Пекін повинен виплатити Німеччині компенсацію в розмірі 150 мільярдів євро за збиток від коронвірусу. У цей "рахунок" вони включили 24 мільярди євро за збитки в сфері туризму і 50 мільярдів євро за збитки малого бізнесу.

У свою чергу, уряд Німеччини назвав цю ідею "ілюзорною" і підтримувати не став. Однак китайські дипломати гнівно відповіли на публікацію, розмістивши своє послання на сайті посольства Китаю в Німеччині.

"У вашому звіті відсутні не тільки важливі факти і терміни, а й хоча б невелика кількість журналістської роботи і справедливості. Будь-хто, хто виступає з такими вимогами, розпалює націоналізм, забобони, а також ксенофобію і ворожість по відношенню до Китаю", – написала представниця посольства Тао Лілі.

Посольство Китаю в Німеччині

Також вона додала, що ця вимога не сприяє зміцненню відносин між країнами. Крім цього, в посольстві заперечують, що Китай приховував спалах COVID-19.

Редактор Bild Джуліан Рейхельт відповів на це публікацією, адресованою безпосередньо китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Рейхельт розкритикував його, звинувативши в тому, що Китай не закрив ринки, де продаються дикі тварини, в тому числі і кажани, від яких, як передбачається, і передався вірус.

Джуліан Рейхельт Björn-Arne Eisermann

"Ви контролюєте все, кожного громадянина, але ви відмовляєтеся стежити за ринками у вашій країні. Ви закриваєте кожну газету і веб-сайт, які критикують ваш уряд, але не кіоски, де продається суп з кажаном. Ви піддаєте небезпеці не тільки своїх людей, але і весь світ!", – висловився Джуліан Рейхельт.

Також він заявив, що Китай намагається поширити свій вплив на весь світ, відправляючи засоби індивідуального захисту іншим країнам.

"Ваше посольство каже мені, що я не сприяю дружбу наших народів. Ви вважаєте дружбою те, що відправляєте маски по всьому світу. Це не дружба, я б назвав це імперіалізмом, прихованим за посмішкою – троянським конем. Ви хочете зміцнити Китай з допомогою чуми, яку ви експортували. У вас нічого не вийде. Коронавірус стане вашим політичним кінцем", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський штат Міссурі подав позов проти Китаю через спалах коронавірусу і зажадав відшкодувати завдані збитки.

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