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16 квітня • оновлено в 19:30
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Коронавирус создали искусственно в лаборатории Уханя?

5.9т
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Если информация Fox News о лабораторном происхождении коронавируса верна, то я бы сказал, что это крайне нехорошая новость. Я и близко не являюсь специалистом в области вирусологии, однако логика подсказывает мне следующее. Известно, что вирус, развивающийся в естественных условиях эволюционным путем, со временем мутирует таким образом, чтобы носитель оставался жив и был пригоден для дальнейшего паразитирования на нем. Именно так ведут себя вирусы, вызывающие легкую простуду. Более того, наши тела несут в себе генетические части вирусов, которые миллионы лет назад атаковали наших предков. Благодаря этому мы имеем ряд эволюционных преимуществ – от плаценты до сознания.

Будет ли таким же образом вести себя вирус, созданный в пробирке? Будет ли он подчиняться эволюционным закономерностям при наличии искусственных вставок? Станет ли он со временем мутировать в сторону более "мягких" версий? Смогут ли наши организмы выработать иммунитет против того, с чем мы в принципе не могли бы столкнуться в природе? Наконец, возможна ли вакцина? Последний момент некоторые ученые подвергают сомнению.

Конечно, материал Fox подается осторожно: там говорится о вероятности, а не точных сведениях. Надо учитывать, что канал является протрамповским, а отношение Трампа и его администрации к Китаю известно. Мое отношение к КНР не лучше: я давно предупреждаю, что использование рабского труда китайцев рано или поздно выставит западному миру цену. Однако здесь важно разобраться в другом: насколько объективна такая информация о виновности уханьских ученых? Не преследует ли Трамп и его окружение собственные цели? Лично я горячо поддержку триллионные иски к Пекину за искажение данных по COVID-19. Но вопрос в том, что именно искажалось: статистика заболеваемости или правда о самой природе коронавируса? Это уже не о деньгах, а о выживаемости человечества.

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А я думаю, що треба по-новому подивитися на КНР в світлі цієї і багатьох інших епідемій, якими китайці регулярно "нагороджують" все людство. Впевнений, що при такому співвідношенні китайського населення до всього іншого населення (китайців майже 1,5 млрд з майже 8 млрд. землян) Землі мешканці "піднебесної" будуть щороку підносити нам подарунки у вигляді якоїсь нової "зарази". КНР небезпечна і для економік інших країн, оскільки низька ціна робочої сили призводить до перенесення потужностей з інших країн до Китаю, тим самим збільшуючи надлишок робочої сили в більш-менш розвинених країнах. Зараз склалися умови, коли провідні країни світу повинні зрозуміти: надмірна відкритість світу диктаторському Китаю шкодить їхнім економікам, збільшує безробіття, загрожує здоров"ю і життю їхніх жителів. А тому КНР треба, якщо не "закрити", то "прикрити": нехай варяться у власному соку і їдять своїх кажанів і щурів!(((
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Куда ты лезешь, свинтус, со своими некомпетентными поучениями? Скоро они будут больше вас, голодоморщиков, денег стригут, причем не клинингом итальянской задницы.
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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