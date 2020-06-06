Коронавірус слабшає: знайдено доказ маленької перемоги над COVID-19

Кількість випадків коронавірусу зростає найшвидшими темпами з початку пандемії, але смертність знижується, що може свідчити про ослаблення вірусу.

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На сьогодні, 6 червня, у світі зареєстровано понад 16 випадків зараження вірусом на мільйон осіб на планеті, що є другим за величиною показником після появи цієї хвороби, пише Daily Mail.

COVID-19 ослаб dailymail.co.uk

За останні сім днів середня кількість діагностованих випадків склала 114 000 порівняно із середнім показником у 86 000 першого тиждня травня, викликаним спалахами в Південній Америці, Індії й Росії.

Але смертність не встигає за ними. На сьогодні на планеті зафіксовано 0,67 смерті на мільйон осіб, що набагато нижче за історичний максимум – 1,35 на мільйон 16 квітня. З 29 травня було в середньому 4 300 смертей на день порівняно з 5 100 в день на початку минулого місяця.

Смертність від коронавірусу dailymail.co.uk

Одне з можливих, але поки не доведених пояснень цієї тенденції полягає в тому, що вірус міг ослабнути. Ця теорія була вперше висунута лікарем Альберто Зангрільо, главою міланської лікарні Сан-Раффаеле, й колишнім лікарем Сільвіо Берлусконі на початку цього тижня.

Лікара Зангрільо припустив, що кількість пацієнтів, у яких було виявлено вірус до кінця травня, була "нескінченно малою" порівняно з кількістю, виявленою раніше. Кілька днів по тому він зазначив, що змінилася взаємодія вірусу з "господарем".

Захворюваність COVID-19 dailymail.co.uk

Його коментарі були підтримані Маттео Бассетта, керівником клініки інфекційних захворювань у лікарні Сан-Мартіно в місті Генуя. "Сила, яку вірус мав два місяці тому, вже не та, що сьогодні", – сказав він.

Тим часом доктор Дональд Йілі, дослідник із медичного центру Університету Піттсбурга, сказав, що він також вважає, що вірус змінюється. "Деякі моделі передбачають, що сила знижується", – підкреслив він, вказуючи на те, що в його лікарні приходить менше позитивних тестів і менше пацієнтів, які потребують ШВЛ.

Але медики у Всесвітній організації охорони здоров'я рішуче виступили проти ідеї, що коронавірус втрачає свою ефективність.

Марія Ван Керховена, епідеміологиня з ВООЗ, сказала: "З позиції передавання нічого не змінилося, з позиції серйозності нічого не змінилося".

Марія Ван Керховена dailymail.co.uk

Мартін Хібберд, професор з інфекційних захворювань, які виникають, у Лондонській школі гігієни і тропічної медицини, додав, що "нині немає ніяких доказів", що підтверджують теорію, незважаючи на те, що тривають дослідження.

Ще одне пояснення цифр, які розходяться, в тому, що тестування на коронавірус значно покращилося з початку пандемії. Навіть у країнах, які не підозрювали в маніпулюванні своїми даними на ранніх стадіях спалаху, таких як Іран і Китай, швидкість поширення захворювання набагато перевершувала можливості країн перевіряти його.

Але відтоді світові лідери вклали величезні суми грошей у збільшення своїх можливостей тестування та прискорення процесу. В одній тільки Великобританії продуктивність зросла с 2 000 тестів у день на початку березня до 200 тисяч у кінці травня.

Тест на коронавірус

Зі збільшенням можливостей тестування кількість глобальних випадків буде зростати, оскільки все більше людей з симптомами зможуть підтвердити діагноз.

Ті, хто помер від цієї хвороби, з набагато більшою ймовірністю проходили тестування, навіть якщо можливість була низькою через важкість їхнього стану, а це означає, що ця кількість навряд чи зміниться, навіть коли з'явиться більше тестів.

Інші пояснення містять у собі підвищення обізнаності про хворобу, а це означає, що люди з більшою ймовірністю звертаються по допомогу в лікуванні на ранніх стадіях, а не очікують розвитку потенційно смертельної інфекції.

Лікування також покращилося завдяки препарату ремдесивір, який вітається органами охорони здоров'я всього світу за його переваги.

Хвороба наразі поширюється найшвидшими темпами в країнах, які звинувачуються в маніпулюванні і своїми даними – таких як Росія, Мексика і Бразилія.

Коронавірус

У всьому світі коронавірус заразив більше ніж 6,6 мільйона осіб, із яких понад 391 000 померли.

Регіони, які раніше були гарячими точками захворювання, зокрема Китай і Європа, тепер змогли знизити рівень зараження після введення заборон. Але вірус все ще швидко поширюється в інших місцях, зокрема в США, Південній Америці, Росії та Індії.

Іран став першою країною, яка повідомила про другу хвилю коронавірусу, яка в середу досягла рекордної кількості випадків, після того як вони спочатку впали.

Ця новина турбуватиме європейські країни, що ослаблюють заходи з блокування, оскільки зростання відбулося після того, як Іран послабив власні обмеження – на кілька тижнів раніше від Європи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за даними РНБО України, в країні станом на ранок 6 червня офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом, з них 550 було виявлено за минулу добу.