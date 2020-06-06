Коронавірус слабшає: знайдено доказ маленької перемоги над COVID-19

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я не згодні з тим, що COVID-19 ослаб

Кількість випадків коронавірусу зростає найшвидшими темпами з початку пандемії, але смертність знижується, що може свідчити про ослаблення вірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На сьогодні, 6 червня, у світі зареєстровано понад 16 випадків зараження вірусом на мільйон осіб на планеті, що є другим за величиною показником після появи цієї хвороби, пише Daily Mail.

COVID-19 ослаб dailymail.co.uk

За останні сім днів середня кількість діагностованих випадків склала 114 000 порівняно із середнім показником у 86 000 першого тиждня травня, викликаним спалахами в Південній Америці, Індії й Росії.

Але смертність не встигає за ними. На сьогодні на планеті зафіксовано 0,67 смерті на мільйон осіб, що набагато нижче за історичний максимум – 1,35 на мільйон 16 квітня. З 29 травня було в середньому 4 300 смертей на день порівняно з 5 100 в день на початку минулого місяця.

Смертність від коронавірусу dailymail.co.uk

Одне з можливих, але поки не доведених пояснень цієї тенденції полягає в тому, що вірус міг ослабнути. Ця теорія була вперше висунута доктором Альберто Зангрільо, главою міланської лікарні Сан-Раффаеле, й колишнім лікарем Сільвіо Берлусконі на початку цього тижня.

Доктор Зангрільо припустив, що кількість пацієнтів, у яких було виявлено вірус до кінця травня, була "нескінченно малою" порівняно з кількістю, виявленою раніше. Кілька днів по тому він зазначив, що змінилася взаємодія вірусу з "господарем".

Захворюваність COVID-19 dailymail.co.uk

Його коментарі були підтримані Маттео Бассетта, керівником клініки інфекційних захворювань у лікарні Сан-Мартіно в місті Генуя. "Сила, яку вірус мав два місяці тому, вже не та, що сьогодні", – сказав він.

Тим часом доктор Дональд Йілі, дослідник із медичного центру Університету Піттсбурга, сказав, що він також вважає, що вірус змінюється. "Деякі моделі передбачають, що сила знижується", – підкреслив він, вказуючи на те, що в його лікарні приходить менше позитивних тестів і менше пацієнтів, які потребують ШВЛ.

Але медики у Всесвітній організації охорони здоров'я рішуче виступили проти ідеї, що коронавірус втрачає свою ефективність.

Марія Ван Керховена, епідеміологиня з ВООЗ, сказала: "З позиції передавання нічого не змінилося, з позиції серйозності нічого не змінилося".

Марія Ван Керховена dailymail.co.uk

Мартін Хібберд, професор з інфекційних захворювань, які виникають, у Лондонській школі гігієни і тропічної медицини, додав, що "в даний час немає ніяких доказів", що підтверджують теорію, незважаючи на те, що тривають дослідження.

Ще одне пояснення цифр, які розходяться, в тому, що тестування на коронавірус значно покращилося з початку пандемії. Навіть у країнах, які не підозрювали в маніпулюванні своїми даними на ранніх стадіях спалаху, таких як Іран і Китай, швидкість поширення захворювання набагато перевершувала можливості країн перевіряти його.

Але відтоді світові лідери вклали величезні суми грошей у збільшення своїх можливостей тестування та прискорення процесу. В одній тільки Великобританії продуктивність зросла с 2 000 тестів у день на початку березня до 200 тисяч у кінці травня.

Тест на коронавірус

У міру збільшення можливостей тестування число глобальних випадків буде рости, оскільки все більше людей з симптомами зможуть підтвердити діагноз.

Ті, хто помер від цієї хвороби, з набагато більшою ймовірністю проходили тестування, навіть якщо можливість була низькою через важкість їх стану, а це означає, що це число навряд чи зміниться, навіть коли з'явиться більше тестів.

Інші пояснення включають в себе підвищення обізнаності про хворобу, а це означає, що люди з більшою ймовірністю звертаються за лікуванням на ранніх стадіях, а не очікують розвитку потенційно смертельної інфекції.

Лікування також покращилося завдяки препарату Ебола Ремдесівір, який в даний час вітається органами охорони здоров'я всього світу за його переваги.

Хвороба в даний час поширюється найшвидшими темпами в країнах, які звинувачуються в маніпулюванні і своїми даними – таких як Росія, Мексика і Бразилія – вони, можливо, сприяють спотворення даних.

Коронавірус

У всьому світі коронавірус в даний час заразив більше 6,6 мільйона осіб, з яких понад 391 000 померли від захворювання.

Регіони, які раніше були гарячими точками захворювання, включаючи Китай і Європу, тепер змогли знизити рівень зараження після введення заборон. Але вірус все ще швидко поширюється в інших місцях – в тому числі в США, Південній Америці, Росії та Індії.

Іран став першою країною, яка повідомила про другу хвилю коронавірусу, яка в середу досягла рекордного числа випадків, після того як вони спочатку впали.

Ця новина буде турбувати європейські країни, що ослабляють заходи по блокуванню, оскільки зростання відбулося після того, як Іран послабив свої власні обмеження – на кілька тижнів раніше Європи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за даними РНБО України, в країні станом на ранок 6 червня офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом, з них 550 було виявлено за минулу добу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!