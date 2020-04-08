Коронавірус "розгулявся" в світі і Україні: статистика на 8 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірусом у світі заразилися вже майже 1,5 мільйона осіб. В Україні кількість хворих зросла до 1462.

Наша країна витратила вже мільярд гривень на боротьбу з пандемією і ввела більш суворий карантин. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна опинилася на порозі піку коронавірусу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус "розгулявся" в світі і Україні

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 1462 особи. Померли 45 і ще 29 вдалося вилікуватися.

Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу, і отримали результат за три дні.

За день у США зареєстрували 1736 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра з початку епідемії.

В Україні на коронавірус захворіли понад 170 медиків.

Головне за 8 квітня

01:58 – Священики Української православної церкви Московського патріархату здійснили "повітряний хресний хід" над окупованим Росією Кримом, під час якого вони помолилися проти "смертельної зарази" коронавірусу.

01:35 – У мережі з'явилися кадри, як на медсестрах у Франції на шматки розпадаються халати, призначені для захисту від коронавірусу. Ймовірно, вони могли зіпсуватися через неправильне зберігання.

01:01 – У Чернівецькій області виявили ще 25 випадків захворювання на коронавірус.

00:59 – Майже 80% пацієнтів в Китаї заразилися коронавірусом від людей, які були інфіковані, але симптоми у них ще не з'явилися.

00:30 – У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку в 100 тисяч, а в Нью-Йорку – антирекорд за летальниими випадками за добу (731).

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!