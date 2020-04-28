Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атаку, трохи зменшивши темп в Європі. Там ряд країн вже пішли на пом'якшення карантинних заходів.
В Україні захворіли вже 9009 осіб. Через тиждень у Міністерстві охорони здоров'я очікують пік пандемії в нашій країні.
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Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня
Гордон
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 9009 осіб. Померли 220 людей, 864 побороли хворобу.
По всьому світу померли вже більше 211 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3 млн.
Понад 922 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.
Головне за 28 квітня:
01:42 – У міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс із Майямі (США) з громадянами України. На борту перебували 259 пасажирів, майже половина з яких – школярі.
01:17 – Австралійці, які самостійно підключили в санвузлах шланги для біде до водопровідної системи, ризикують підхопити інфекційні захворювання. За словами експерта, люди можуть забруднити водопостачання, тому що такий спосіб установки не є сертифікованим,
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