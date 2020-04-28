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28 квітня • оновлено в 06:47
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Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня. Постійно оновлюється

3.3т
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Коронавірус продовжив атаку, трохи зменшивши темп в Європі. Там ряд країн вже пішли на пом'якшення карантинних заходів.

В Україні захворіли вже 9009 осіб. Через тиждень у Міністерстві охорони здоров'я очікують пік пандемії в нашій країні.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня

Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня

Гордон

Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 9009 осіб. Померли 220 людей, 864 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 211 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3 млн.

  • Понад 922 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус розгулявся в світі і Україні: статистика на 28 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 28 квітня:

01:42 – У міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс із Майямі (США) з громадянами України. На борту перебували 259 пасажирів, майже половина з яких – школярі.

01:17 – Австралійці, які самостійно підключили в санвузлах шланги для біде до водопровідної системи, ризикують підхопити інфекційні захворювання. За словами експерта, люди можуть забруднити водопостачання, тому що такий спосіб установки не є сертифікованим,

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

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