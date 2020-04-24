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24 квітня • оновлено в 06:21
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Коронавірус розбушувався в світі і Україні: статистика на 24 квітня. Постійно оновлюється

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Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну. Всього на планеті заразилися більш 2,71 млн осіб, в Україні цей показник досяг позначки 7170.

В Україні вирішили масово тестувати громадян на антитіла до COVID-19. Також наша країна готується до клінічних випробувань препарату проти коронавірусу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі і Україні: статистика

Коронавірус у світі і Україні: статистика

112 Україна

Коронавірус розбушувався в світі і Україні: статистика на 24 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус розбушувався в світі і Україні: статистика на 24 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 7170 осіб. Померли 187 осіб, 504 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 190 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,7 млн.

  • Більш 744 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Коронавірус розбушувався в світі і Україні: статистика на 24 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус розбушувався в світі і Україні: статистика на 24 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 24 квітня:

1:36 – Швейцарські дослідники приступили до збору зразків крові місцевих жителів, щоб встановити, яка частка населення країни має імунітет до коронавірусу, передає "Інтерфакс-Україна".

1:33 – У Чехії з п'ятниці, 24 квітня, почали послаблювати карантин. Скасовують обмеження на вільне пересування, також громадянам дозволять проводити публічні зустрічі в групах по 10 людей, заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех.

1:18 – В Україні в протоколі лікування хворих на коронавірус є антибактеріальна і противірусна терапія, а також "Ремдесивір" і гідроксихлорохін, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він уточнив, що весь світ на основі практичного досвіду вносить лікарські рекомендації, в нашій країні над цим працюють найкращі фахівці.

00:48 – Українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус. У МОЗ пояснили, коли медпрацівники отримають доплату.

00:44 – В Україні найближчим часом почнеться масове тестування на антитіла до коронавірусу COVID-19, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

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