Коронавірус розбушувався в світі і Україні: статистика на 24 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну. Всього на планеті заразилися більш 2,71 млн осіб, в Україні цей показник досяг позначки 7170.

В Україні вирішили масово тестувати громадян на антитіла до COVID-19. Також наша країна готується до клінічних випробувань препарату проти коронавірусу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі і Україні: статистика 112 Україна

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 7170 осіб. Померли 187 осіб, 504 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 190 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,7 млн.

Більш 744 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 24 квітня:

1:36 – Швейцарські дослідники приступили до збору зразків крові місцевих жителів, щоб встановити, яка частка населення країни має імунітет до коронавірусу, передає "Інтерфакс-Україна".

1:33 – У Чехії з п'ятниці, 24 квітня, почали послаблювати карантин. Скасовують обмеження на вільне пересування, також громадянам дозволять проводити публічні зустрічі в групах по 10 людей, заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех.

1:18 – В Україні в протоколі лікування хворих на коронавірус є антибактеріальна і противірусна терапія, а також "Ремдесивір" і гідроксихлорохін, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він уточнив, що весь світ на основі практичного досвіду вносить лікарські рекомендації, в нашій країні над цим працюють найкращі фахівці.

00:48 – Українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус. У МОЗ пояснили, коли медпрацівники отримають доплату.

00:44 – В Україні найближчим часом почнеться масове тестування на антитіла до коронавірусу COVID-19, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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