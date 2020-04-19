Коронавірус різко послабив тиск на Італію: зафіксовано рекорд

В Італії істотно знизилася кількість смертей від коронавірусу COVID-19.

За даними місцевого Управління цивільного захисту, за добу показник смертності знизився до рівня, який був зафіксований ще в середині березня.

За добу в Італії підтвердили 433 смерті від COVID-19, а днем раніше було зафіксовано 482 смерті. Це найменші втрати в країні з 18 березня, коли померли 427 людей.

Також за останню добу в Італії зафіксували 3 047 нових випадків зараження. А за день до цього – 3 491.

Всього з початку пандемії в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч осіб, з яких понад 23 тисяч померли. Ще 47 тисяч вже вилікувалися.

worldometers.info

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Влада поступово запустить виробництво і дозволить працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.