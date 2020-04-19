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20 квітня • оновлено в 01:15
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Коронавірус різко послабив тиск на Італію: зафіксовано рекорд

1.8т
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В Італії істотно знизилася кількість смертей від коронавірусу COVID-19.

За даними місцевого Управління цивільного захисту, за добу показник смертності знизився до рівня, який був зафіксований ще в середині березня.

За добу в Італії підтвердили 433 смерті від COVID-19, а днем раніше було зафіксовано 482 смерті. Це найменші втрати в країні з 18 березня, коли померли 427 людей.

Також за останню добу в Італії зафіксували 3 047 нових випадків зараження. А за день до цього – 3 491.

Всього з початку пандемії в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч осіб, з яких понад 23 тисяч померли. Ще 47 тисяч вже вилікувалися.

Коронавірус різко послабив тиск на Італію: зафіксовано рекорд

worldometers.info

Коронавірус різко послабив тиск на Італію: зафіксовано рекорд

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Влада поступово запустить виробництво і дозволить працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Італія
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    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

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