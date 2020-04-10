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10 квітня • оновлено в 18:07
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Коронавірус проник у Європу через Мюнхен: епідеміологи провели розслідування

10.5т
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Перше зараження коронавірусом COVID-19 у Європі було зафіксовано в німецькому Мюнхені.

Як пише La Repubblica, епідеміологи провели розслідування, яке дозволило встановити "нульового пацієнта" в Європі та весь ланцюжок перших інфікованих коронавірусом.

Мюнхен. Ілюстрація

Мюнхен. Ілюстрація

У Стокдорфі, невеликому містечку під Мюнхеном, розташована компанія Webasto Group із виробництва автомобільних запчастин. Тут 20 січня відбулася горезвісна ділова зустріч, де жінка з Китаю, яка виявилася носійкою COVID-19, заразила першого співробітника – молодого чоловіка, який сидів поруч із нею в кімнаті під час зустрічі.

Ця жінка – "нульова пацієнтка" в Європі – раніше відвідувала батьків на новорічних канікулах у китайському місті Ухань.

Коронавірус почав поширюватися серед штату компанії Webasto, заразивши 16 осіб (всі вони вже вилікувані). Звідти інфекція проникла в Баварію, потім в Італію та решту Європи.

Ланцюжок вдалося відстежити завдяки електронним щоденникам, в яких зберігаються зустрічі співробітників Webasto. Там, де інформації не вистачало, використовувалася послідовність вірусних геномів у різних пацієнтів. Мутації, які накопичуються від одного випадку до іншого, допомагають зрозуміти, хто був заражений раніше, а хто пізніше.

Труднощі виникли після пацієнта №4, тому що епідеміологи довго не могли визначити, коли в нього трапився контакт з пацієнтом №5.

У процесі опитування було виявлено, що пацієнти 4 і 5 обидва обідали в їдальні компанії 22 січня. Вони їли за двома сусідніми столами спиною один до одного, але зараження в цих умовах було малоймовірним.

"Якоїсь миті під час опитування один із них згадує, як повернувся, щоб попросити свого колегу передати йому сіль. На цій сільниці вже був вірус", – зазначається в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у багатьох країнах Європи поступово настає післяпікова фаза пандемії COVID-19. Тепер влада думає про те, як вони будуть повертатися до життя після тривалого карантину.

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Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина Мюнхен
Теги
дослідження вірус
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