Коронавірус продовжив вбивати: статистика у світі і Україні на 22 квітня. Постійно оновлюється

Ірина Кулініч Світ 05:22, 22.04.2020 Оновлено: 05:22, 22.04.2020

Коронавірус продовжив атакувати світ – захворіли вже більш ніж 2,5 млн осіб. В Україні заразилися 6125 осіб, померла 161.

Кабінет міністрів має намір продовжити карантин в Україні, оскільки пік захворюваності коронавірусу в країні очікується тільки на початку травня. Однак пообіцяли деякі пом'якшення.

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Коронавірус в Україні та світі: статистика на 22 квітня
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 6125 осіб. Померла 161 особа, 367 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 177 тисяч осіб. Кількість заражених досягла 2,55 млн.

  • Майже 700 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 21 квітня:

2:16 – У Дніпропетровській області за добу підтверджено ще 28 випадків коронавірусу, повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко.

1:45 – Ветерани в США, які приймали протималярійний препарат гідроксихлорохін для лікування коронавірусу COVID-19, виявилися більш схильними до смерті, сказано в загальнонаціональному дослідженні.

1:07 – У Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом збільшилася до 1053 людей (+65 нових випадків за добу), заявив голова ОДА Сергій Осачук.

00:45 – У Чернівецькій області поховали двох рідних братів, які померли від COVID-19 у Сторожинецькій центральній районній лікарні з різницею в день.

00:21 – У Москві від коронавірусу померли ще 28 осіб. Загальна кількість жертв COVID-19 у місті зросла до 261, повідомив оперативний штаб.

00:13 – Президент США Дональд Трамп має намір тимчасово зупинити видачу грін-карт і обмежити в'їзд у країну за робочими візами, заявили ЗМІ.

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