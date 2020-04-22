Коронавірус продовжив вбивати: статистика у світі і Україні на 22 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атакувати світ – захворіли вже більш ніж 2,5 млн осіб. В Україні заразилися 6125 осіб, померла 161.

Кабінет міністрів має намір продовжити карантин в Україні, оскільки пік захворюваності коронавірусу в країні очікується тільки на початку травня. Однак пообіцяли деякі пом'якшення.

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Коронавірус в Україні та світі: статистика на 22 квітня 112 Україна

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 6125 осіб. Померла 161 особа, 367 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 177 тисяч осіб. Кількість заражених досягла 2,55 млн.

Майже 700 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 21 квітня:

2:16 – У Дніпропетровській області за добу підтверджено ще 28 випадків коронавірусу, повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко.

1:45 – Ветерани в США, які приймали протималярійний препарат гідроксихлорохін для лікування коронавірусу COVID-19, виявилися більш схильними до смерті, сказано в загальнонаціональному дослідженні.

1:07 – У Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом збільшилася до 1053 людей (+65 нових випадків за добу), заявив голова ОДА Сергій Осачук.

00:45 – У Чернівецькій області поховали двох рідних братів, які померли від COVID-19 у Сторожинецькій центральній районній лікарні з різницею в день.

00:21 – У Москві від коронавірусу померли ще 28 осіб. Загальна кількість жертв COVID-19 у місті зросла до 261, повідомив оперативний штаб.

00:13 – Президент США Дональд Трамп має намір тимчасово зупинити видачу грін-карт і обмежити в'їзд у країну за робочими візами, заявили ЗМІ.

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