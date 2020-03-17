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17 березня • оновлено в 06:06
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Коронавірус продовжив бити антирекорди: в світі заражені 175 тисяч

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Станом на вівторок, 17 березня, в світі налічується 174 тисяч 330 осіб, інфікованих коронавірусів COVID-19, число жертв інфекції досягло 7085 тисяч.

Одужали понад 79 тис. осіб. Про це свідчать дані онлайн-карти, створеної Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering.

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 13 випадків летального результату від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), виявлено 21 нового хворого, з них 20 – люди, які прибули з інших країн.

До 2158 тисяч збільшилася за добу число жертв коронавірусу в Італії, зареєстровано 349 нових випадків смертельного результату. Всього в країні інфіковано 24747 тисяч осіб.

Коронавірус продовжив бити антирекорди: в світі заражені 175 тисяч

Коронавірус продовжив бити антирекорди: в світі заражені 175 тисяч

В Ірані зафіксовано 14991 тис. випадків захворювання (померли 853), Іспанії – 9191 тис. (303), Південній Кореї – 8320 тис. (81), Франції – 6633 тис. (148), Німеччині – 6012 тис. (14), США – 3689 тис. (68), Швейцарії – 1563 тис. (13), Великобританії – 1543 тис. (55), на території Японії (з урахуванням круїзного лайнера в Йокогамі) – 1510 тис. (31), Норвегії – 1256 (3), Нідерландах – 1132 (20), Австрії – 1016 тис. (3).

Менше 1 тисячі випадків зараження коронавірусів зафіксовані в 141 країні і районі світу.

Одна за одною країни по всьому світу закрили кордони і заборонили польоти, найпроблемніші (Італія, Іспанія, Франція) запровадили тотальний домашній карантин, вийти можна тільки за продуктами і в аптеку.

У Португалії підтвердили першу смерть від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня нові випадки зараження коронавірусом були виявлені в Чернівецькій області та Києві.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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