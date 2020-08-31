Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну: статистика на 31 серпня. Оновлюється
Станом на понеділок, 31 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 25 млн осіб. За минулу добу було виявлено 220 670 нових інфікованих.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 79 тис., в США – 33 тис., а також в Бразилії – 15 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 119 094 людини. Померли 2527 пацієнтів, одужали – 56 734.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,1 млн), Бразилія (більш 3,8 млн) і Індія (більше 3,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 25 місце.
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон по захворюваності на COVID-19.
Головне за 31 серпня:
01:35 – Діти з 1-го по 4 клас не зобов'язані носити маски в школах України, проте повинні дотримуватися дистанції максимально, як тільки це можливо. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив правила.
01:06 – Після потрапляння Хорватії в "червону" зону приїжджаючим в Україну доведеться піти на самоізоляцію.