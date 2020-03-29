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29 березня • оновлено в 07:59
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Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну: статистика на 29 березня. Постійно оновлюється

10.4т
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Коронавірус охопив США та продовжив сумну статистику в європейських країнах: там як і раніше лідирують Італія та Іспанія. У Китаї ж відкрили місто Ухань, який став епіцентром пандемії.

У відповідь на спалах вірусу в Україні вжили екстрених заходів – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну

Що важливо знати про атаку коронавірусу

  • Через COVID-19 в Україні загинули вже 9 осіб, вилікувалися п'ятеро. В країні лабораторно підтверджено 356 випадків.

  • У всьому світі коронавірусом заражені більше 664 тисяч осіб, майже 31 тисяча померли, понад 140 тисяч вилікувалися.

  • З початку епідемії коронавірусу в Італії загинули більше 10 тисяч осіб.

  • США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там уже майже 124 тисячі хворих.

  • У Китаї за добу зафіксували 45 нових заражень, майже всі – ввізні.

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну: статистика на 29 березня. Постійно оновлюється
Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну: статистика на 29 березня. Постійно оновлюється

Головне за 29 березня

07:54 – У жителя Слов'яносербського району на окупованій території Луганської області виявили коронавірус. Про це заявили в "міністерстві охорони здоров'я ЛНР".

07:09 – В американському місті Чикаго від коронавірусу вперше померло немовля. А в тюрмі Оакдейла в Луїзіані помер перший ув'язнений.

00:57 – Коронавірус виявили у головної лікарки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич.

00:34 – Місто Кам'янка Черкаської області з 9:00 неділі, 29 березня, буде заблоковане через масовий спалах хвороби. Там вводять комендантську годину.

00:20 – Народна депутатка Ганна Скороход, у якій підтвердили зараження COVID-19, зізналася: вона використовувала свій статус, щоб їй зробили тест.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Мой господин
Мой господин
Сeлюки вы до все еще мeчтаете о кружeвных трусeлях или вам все равно, главное супротив России?)
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