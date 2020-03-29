Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну: статистика на 29 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус охопив США та продовжив сумну статистику в європейських країнах: там як і раніше лідирують Італія та Іспанія. У Китаї ж відкрили місто Ухань, який став епіцентром пандемії.

У відповідь на спалах вірусу в Україні вжили екстрених заходів – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

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Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Через COVID-19 в Україні загинули вже 9 осіб, вилікувалися п'ятеро. В країні лабораторно підтверджено 356 випадків.

У всьому світі коронавірусом заражені більше 664 тисяч осіб, майже 31 тисяча померли, понад 140 тисяч вилікувалися.

З початку епідемії коронавірусу в Італії загинули більше 10 тисяч осіб.

США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там уже майже 124 тисячі хворих.

У Китаї за добу зафіксували 45 нових заражень, майже всі – ввізні.

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