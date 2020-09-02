Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну: статистика на 2 вересня. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі. Колаж

Станом на середу, 2 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 25,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 260 004 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 78 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 41 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 25,8 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.infо

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 123 303 особи. Померли 2 605 пацієнтів, одужали – 57 802.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,2 млн), Бразилія (більш 3,9 млн) і Індія (більше 3,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

У Росії кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 1 млн осіб. При цьому більш 815 тис. Одужали і 17,2 тис. Пацієнтів померли.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Головне за 2 вересня:

01:51 – В Венеціїї 2 вересня відбудеться 77-й Венеціанський кінофестиваль, який стане першою масштабною культурною подією в звичному форматі з початку пандемії коронавірусу.

01:03 – Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до переходу на онлайн-школу в разі другої хвилі епідемії коронавірусу. При цьому він зазначив, що повноцінно замінити звичайну школу таким чином все-таки не вийде.

00:23 – У Чернівецькій області за добу зафіксовано 67 нових випадків коронавірусу, що в два рази менше ніж днем раніше.

Всього в регіоні зафіксовано 10 487 заражених, з яких 6 327 пацієнтів одужали.

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