Коронавірус продовжив атаку в Україні та світі: статистика на 20 жовтня. Оновлюється
Станом на вівторок, 20 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 40,6 млн осіб. За минулий день виявлено 337 854 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 46 тис., в США – 57 тис., а також у Великобританії – 18 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,3 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 303 638 осіб. Померли 5673 пацієнти, одужали – 126 489.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,3 млн), Індія (майже 7,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.
Головне за 20 жовтня:
Вчені запропонували використовуватиглюкометр для діагностики коронавірусу. Вони розробили систему, яка ефективно визначає зараження за допомогою мінімального числа реактивів і маніпуляцій.
Американські дослідники, які спостерігали за хворими COVID-19, помітили, що пацієнти, яким вводили гормон мелатонін або у кого його рівень був і такий високий, частіше виживали в реанімації.
Науковий радник уряду Великобританії Патрік Велленс заявив, що вакцина від COVID-19 не зможе повністю зупинити вірус. Вона тільки знизить темпи поширення.
Ірландія планує закрити більшість магазинів і об'єктів інфраструктури, а також ввести обмеження на видалення людей від будинку до 5 км, що є одним із найсуворіших обмежень в Європі, щоб стримати зростання числа заражених COVID-19.
Український інфекціоніст Ольга Голубовська назвала пандемію коронавірусу – найстрашнішою хворобою в її практиці і декількох поколіннях лікарів. Вона заявила, що в останній раз лікарі бачили подібне під час пандемії іспанського грипу в 1918-1919 роках.