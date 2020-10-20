Коронавірус продовжив атаку в Україні та світі: статистика на 20 жовтня. Оновлюється

Станом на вівторок, 20 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 40,6 млн осіб. За минулий день виявлено 337 854 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 46 тис., в США – 57 тис., а також у Великобританії – 18 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,3 млн пацієнтів.

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Коронавірус у світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 303 638 осіб. Померли 5673 пацієнти, одужали – 126 489.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,3 млн), Індія (майже 7,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.

Коронавірус в Україні. РНБО

Карта поширення вірусу в Україні. РНБО

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