Коронавірус продовжив атаку в Україні та світі: статистика на 14 квітня. постійно оновлюється

Коронавірус знову додав темпу в Україні – в нашій країні заразилися вже 3372 особи, 98 – померли. Лідирує як і раніше Київ та Чернівецька область – там уже 571 і 546 хворих.

У Європі деякі країни пішли на пом'якшення карантину, навіть незважаючи на велику кількість хворих. У США вже у всіх штатах підтвердили смерті від COVID-19.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус продовжив атаку в Україні та світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 3372 особи. Померли 98 осіб, 119 вдалося вилікуватися.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована в Києві – 571 осіб, в Чернівецькій області – 546, Івано-Франківській – 335, Тернопільській – 279 та Київській області – 205.

Пандемія забрала більше 119 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли понад 1,92 млн осіб.

Більш 443 тисяч осіб на планеті вилікувалися від захворювання.

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