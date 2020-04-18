Коронавірус продовжив атаку: статистика в світі і Україні на 18 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус COVID-19 не вщухає в країнах Європи і США. Стрімко зростає кількість заражених у Росії і Білорусі.
В Україні епідемія коронавірусу також рухається до свого піку. Влада побоюється нових спалахів після Пасхи, якщо українці в свято не дотримуватимуться умов карантину.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні заразилися коронавірусом 4662 людини. Померли 125 осіб, 246 вдалося вилікувати.
Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 759 осіб, Києві – 705, Івано-Франківській – 427, Тернопільській – 353 і Вінницькій області – 296.
Пандемія забрала більше 150 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли понад 2,2 млн осіб.
Майже 570 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.
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