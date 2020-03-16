Коронавірус продовжив атаку на світ: в Італії побито антирекорд

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 станом на 16 березня склало понад 169 тисяч осіб.

На планеті більше 150 країн і територій, де виявили вірус. Про це свідчать дані онлайн-карти, створеної Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering.

Більше 76 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом, тоді як кількість смертей перевищила 6,4 тис.

Коронавірус продовжив атаку на світ

Що відбувається в світі

Найгірша ситуація в Італії. За минулу добу від коронавірусу там померли ще 368 осіб – це рекордна кількість за час епідемії. Загальна кількість жертв COVID-19 в країні станом на 16 березня перевищила 1800, повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.

Кількість виявлених випадків зараження в Італії за добу зросла на 3590 і склало 24 747. Із них: 20 603 особи проходять курс лікування, 2335 одужали, 1809 померли.

9663 хворих госпіталізовано, ще 1672 – перебувають у реанімації. 9268 інфікованих перебувають вдома в самоізоляції.

worldometers.info

worldometers.info

У п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 849)

Італія (24 747)

Іран (13 938) – 1209 нових випадків за добу, + 113 смертей

Південна Корея (8 162)

Іспанія (7 843) – 1452 нових випадків за добу, + 96 смертей

Німеччина посідає шосте місце (5 813 випадків, із них 1214 – нових за добу), далі йдуть Франція (5423) і США (3621). Закривають десятку Швейцарія (2217) і Великобританія (1391).

Ситуація в Україні

Число інфікованих 12 березня збільшилося до трьох (Чернівецька та Житомирська області), 13 березня померла перша пацієнтка – 71-річна жінка з Радомишля.

Увечері 15 березня до Києва прибув борт з евакуйованими з Італії – коронавірус ні у кого з пасажирів не виявлено.

За даними МЗС, шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від COVID-19, ще п'ятеро вже одужали. Одна українка в Італії померла.

По двоє громадян України лікуються в Німеччині і Італії. Також по одному українцю перебуває під наглядом медиків у Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Коронавірус в Україні запідозрили вже в семи областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що для боротьби з поширенням коронавірус COVID-19 потрібно закрити ТРЦ, залишивши працювати тільки аптеки і продуктові магазини, обмежити пересування всередині країни і заборонити збори людей в групах понад 10 осіб.

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