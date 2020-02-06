Сегодняшние данные по ситуации с эпидемией имеют разнонаправленный характер. С одной стороны, было зафиксировано еще 70 смертельных случаев, по сравнению с днем ранее, и таким образом, общее количество жертв эпидемии стало 560 человек, а зараженных стало на 3694 случая больше, но с другой, уже есть данные о том, что свыше 1000 человек уже выздоровели и побороли вирус. Ну и впервые зафиксировано снижение количества зараженных, относительно предыдущего дня. Напомним, предыдущая сводка дала плюс 3887, что было продолжением ежедневного количества прирастающей массы зараженных.

Новини В Китае врач 10 дней боролся с коронавирусом и умер от переутомления

Китайские власти никак не прокомментировали этот феномен и наверное, завтрашняя сводка, отражающая сегодняшнее состояние с эпидемией, даст какое-то пояснение этой статистике. Если прирост зараженных пойдет на спад, то можно осторожно предположить, что эпидемия идет на убыль. Ну а желающие видеть статистику в режиме онлайн, могут это делать здесь.

Тем не менее, ситуация остается сложной и уже в 31 стране обнаружены люди (более 260 человек), зараженные этим вирусом. Практически все они побывали в китайской провинции Хубэй, но есть уже и случаи передачи вируса от "путешественников" к местным жителям. По крайней мере, об этом сообщили власти США и Сингапура.

Более 20 авиакомпаний полностью прекратили полеты в Китай или существенно их ограничили, а ряд стран – эвакуировали оттуда своих граждан, поместив в карантин по месту прибытия. Драматично развивается ситуация и на нескольких круизных лайнерах, объявленных зоной карантина из-за подтвержденных случаев наличия вирусов у пассажиров.

Так, у берегов Японии в карантине стоит круизный лайнер "Carnival’s Diamond Princess" с 3700 пассажирами на борту. По состоянию на вчера там было выявлено десять инфицированных вирусом, а сегодня их число уже удвоилось. На борту уже начинается легкая паника и американские туристы обращаются к своему правительству с просьбой эвакуации. Они пишут о том, что готовы находиться в карантине или на лечении, сколько нужно, только под присмотром американской медицины.

Поскольку Япония закрыла для судна вход в свои гавани, то граждане США просят эвакуацию военным транспортом. Японцев тоже можно понять, поскольку у них уже зафиксировано 45 случаев заражения вирусом. Кстати, несколько стран включая Тайвань (13 зараженных) – вообще закрыли свои порты для судов, которе в течение 2 недель бывали в Китае. У берегов Гонконга стоит в карантине еще один круизный лайнер с 3600 пассажирами на борту. О ситуации там особенно ничего не известно.

По состоянию на сегодня, специалисты отмечают, что как минимум до конца февраля, нет смысла даже обсуждать стабилизацию ситуацию и спад эпидемии до безопасного уровня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram