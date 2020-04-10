Коронавірус повернувся в Китай: виявлена майже сотня хворих, є жертви

У п'ятницю, 10 квітня, в Китаї зареєстрували 42 нових інфікованих COVID-19, ще в 47 тести підтвердили захворювання, однак симптоми не проявили себе.

Більшість, 38 новоспечених пацієнтів, нещодавно прибули з інших країн. Ще чотири особи заразилися всередині країни, повідомляє CNBC з посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров'я Китаю.

Під наглядом зараз перебуває 1097 пацієнтів, у яких підтвердили новий тип коронавірусу, незважаючи на відсутність симптомів.

Коронавірус повернувся в Китай: виявлена майже сотня хворих DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї забили на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії. В одну з провінцій майже 60 осіб приїхали з інфекцією з РФ.