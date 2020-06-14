Коронавірус повернувся в Єгипет і побив антирекорд в Україні: статистика щодо COVID-19 на 14 червня. Постійно оновлюється

Вікторія Довгань Світ 07:32, 14.06.2020 Оновлено: 07:59, 14.06.2020

Коронавірус у світі вирішив взяти реванш у деяких країнах. Так, в популярному серед туристів Єгипті зафіксували рекордну кількість нових заражень. Також черговий рекорд встановила і Україна, де за станом на 13 червня приріст нових випадків зараження склав 753 особи.

Всього у світі коронавірусною хворобою вже захворіли понад 7,8 млн осіб. Померли від небезпечної недуги понад 432 тис., одужали – більше 4 мільйонів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 13 червня:

07:58 – В Індії число випадків COVID-19 збільшилося до 320 922 (+11 989 за добу), одужали 162 378 осіб (+9027), померли 9195 (+301).

07:37 – У найбільшому бразильському мегаполісі Сан-Паулу планують ексгумувати останки людей зі старих могил через відсутність місця для поховання жертв коронавірусу.

07:19 – за даними Університету Хопкінса, число жертв коронавірусу у всьому світі зросло до 429 736 осіб. Заразилися вже 7 766 952 осіб. Список країн-лідерів виглядає так:

  • США – 2 074 526 хворих, 115 436 загинуло

  • Бразилія – 850 514 хворих, 42 720 загинуло

  • Росія – 519 458 хворих, 6 819 загинуло

  • Британія – 295 828 хворих. 41 747 загинуло

  • Італія – 236 651 хворих, 34 301 загинуло

  • Франція – 193 746 хворих, 29 401 загинуло

  • Іспанія – 243 605 хворих 27 136 загинуло

  • Мексика – 142 690 хворих, 16 872 загинуло

  • Бельгія – 59 918 хворих, 9 650 загинуло

  • Індія – 308 993 хворих, 8 884 загинуло

  • Німеччина – 187 267 хворих, 8 793 загинуло

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