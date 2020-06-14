Коронавірус повернувся в Єгипет і побив антирекорд в Україні: статистика щодо COVID-19 на 14 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі вирішив взяти реванш у деяких країнах. Так, в популярному серед туристів Єгипті зафіксували рекордну кількість нових заражень. Також черговий рекорд встановила і Україна, де за станом на 13 червня приріст нових випадків зараження склав 753 особи.

Всього у світі коронавірусною хворобою вже захворіли понад 7,8 млн осіб. Померли від небезпечної недуги понад 432 тис., одужали – більше 4 мільйонів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 30 506 осіб. Померли 880 пацієнтів, одужали – 13 976.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (понад 2 млн), Бразилія (понад 850 тис.) і Росія (понад 519 тис.).

Вчені розробили новий тест, який може діагностувати коронавірусну інфекцію COVID-19 всього за 30 хвилин, аналізуючи зразки сечі, крові або слини.

У США оприлюднили попередні результати випробування вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 на мишах. Вчені дійшли до висновку, що навіть одна її доза здатна захистити від вірусу.

Головне за 13 червня:

07:37 – У найбільшому бразильському мегаполісі Сан-Паулу планують ексгумувати останки людей зі старих могил через відсутність місця для поховання жертв коронавірусу.

07:19 – за даними Університету Хопкінса, число жертв коронавірусу у всьому світі зросло до 429 736 осіб. Заразилися вже 7 766 952 осіб. Список країн-лідерів виглядає так:

США – 2 074 526 хворих, 115 436 загинуло

Бразилія – 850 514 хворих, 42 720 загинуло

Росія – 519 458 хворих, 6 819 загинуло

Британія – 295 828 хворих. 41 747 загинуло

Італія – 236 651 хворих, 34 301 загинуло

Франція – 193 746 хворих, 29 401 загинуло

Іспанія – 243 605 хворих 27 136 загинуло

Мексика – 142 690 хворих, 16 872 загинуло

Бельгія – 59 918 хворих, 9 650 загинуло

Індія – 308 993 хворих, 8 884 загинуло

Німеччина – 187 267 хворих, 8 793 загинуло

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!